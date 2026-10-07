El PSIB reclama al Consell de Mallorca implantar la estrategia contra la soledad no deseada de las personas mayores

Archivo - Persona mayor participa de un programa contra la soledad de la tercera edad. - FUNDACIÓN LA CAIXA - Archivo

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB solicitará al Consell de Mallorca que aplique la Estrategia insular contra la soledad no deseada entre las personas mayores, aprobada a principios de 2025.

La consellera insular del PSIB Beatriz Gamundí defenderá, en el pleno de la institución insular que se celebrará este jueves, una moción en ese sentido con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores.

En un comunicado, la representante del PSIB ha resaltado que, un año y medio después, lo único que ha hecho el Consell es "crear un grupo de trabajo" dentro del Observatorio de las Personas Mayores pero ha criticado que la estrategia "continua sin presupuesto, sin acciones y sin ningún despliegue real".

Gamundí ha remarcado que la soledad no deseada es una problemática "estructural" que se alimenta del "edadismo, la discriminación por razón de edad, y la "falta de políticas públicas transversales".

"Envejecer no puede significar invisibilidad. Las personas mayores tienen derecho en una vida digna, autónoma y conectada con su comunidad", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado los casos recientes como el de la mujer de 78 años que permaneció semanas sin vida en su casa sin ninguna alerta vecinal ni institucional, lo que evidencia que "no se puede improvisar ni actuar tarde".

La moción también incide en la vulnerabilidad extrema que sufren las personas mayores ante la crisis residencial. Gamundí ha señalado que casos como el desahucio de la Maricarmen, una mujer de 87 años expulsada de su hogar a Madrid por la presión de un fondo inmobiliario, que demuestran que "la soledad y el aislamiento se agravan cuando la gente mayor es víctima de acoso inmobiliario o expulsión especulativa".

Igualmente, ha puesto el ejemplo de Pilar, la mujer de 65 años y con discapacidad desahuciada en Palma hace cerca de tres meses, que, a su juicio, "puso al descubierto el falso discurso de la presidenta del Govern, Marga Prohens, que afirma defender a la gente de aquí, mientras que en realidad fomenta la desprotección de colectivos vulnerables, en este caso gente mayor que se ve abocada al sinhogarismo".

"No se si Prohens pudo aguantar la mirada de la Pilar en el Parlament, después de su defensa a ultranza de los fondos buitres de la semana pasada", ha dicho Gamundí.

Por eso, el PSIB reclama reforzar la Oficina de Vivienda y coordinarla con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) para ofrecer asesoramiento jurídico e intermediación específica para personas mayores en situación de vulnerabilidad.

La consellera insular ha subrayado que los mayores "sufren de manera especial esta realidad" por la brecha económica y las pensiones más bajas, por lo que ha defendido la necesidad de impulsar una "verdadera sociedad de los cuidados".

La iniciativa socialista propone desplegar un Protocolo de alerta precoz y detección comunitaria de la soledad, con una red de radares de proximidad formada por comercios, farmacias, servicios de ayuda a domicilio, comunidades de vecinos y entidades sociales.

También plantea ampliar las funciones de la Oficina de Promoción de la accesibilidad universal para incorporar ayudas y asesoramiento técnico para adaptar el interior de los domicilios de personas mayores o con movilidad reducida, al evitar el "confinamiento doméstico involuntario".

La moción exige, además, la creación de un Fondo Insular de Apoyo a la Dinamización Comunitaria Local y una partida presupuestaria específica en las cuentas del Consell de 2027 para garantizar el despliegue de todas estas medidas.

"Un abanico de medidas protectores que no han sido puestas en marcha por el IMAS, en una muestra más de la inoperancia del departamento del presidente del IMAS, Guillermo Sánchez", ha alegado.