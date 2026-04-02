El PSIB reclama la creación de una red de refugios climáticos y un protocolo ante las altas temperaturas en Mallorca

El conseller del grupo socialista en el Consell de Mallorca Jaume Mateu, en una rueda de prensa.
El conseller del grupo socialista en el Consell de Mallorca Jaume Mateu, en una rueda de prensa. - PSIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 2 abril 2026 12:43
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PALMA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha reclamado la creación de una red de refugios climáticos y de un protocolo de protección ante las altas temperaturas.

Lo hará, según ha informado el PSIB en un comunicado, a través de una moción que previsiblemente se debatirá en el próximo pleno de la institución insular, que tendrá lugar el jueves 9 de abril.

Los socialistas han lamentado que pese al incremento gradual de las temperaturas y la insolación a causa del cambio climático, especialmente durante los meses del verano, Mallorca no cuente con protocolos de prevención y protección.

"La experiencia de los últimos años, con récords de incremento de temperatura en verano, especialmente en el Mediterráneo, confirma que el cambio climático es una realidad que afecta directamente a la calidad de vida de las personas", ha subrayado el conseller Jaume Mateu.

El socialista ha considerado que, además de las medidas de mitigación y reducción de emisiones, es imprescindible aumentar el impacto real de las altas temperaturas sobre la salud, con el foco en los colectivos más vulnerables.

"Las jornadas de calir provocan mortalidad y como institución tenemos la obligación de proteger a la ciudadanía", ha insistido.

Así, el grupo socialista tratará de obtener el apoyo del pleno para instar al equipo de gobierno insular a crear espacios climatizados públicos en los que la población se pueda refugiar durante los picos de temperaturas.

"El Consell puede y debe ayudar a los municipios a crear esta red, porque solo con una infraestructura potente podemos hacer frente a las consecuencias del cambio climático", ha apuntado Mateu.

También a que se pongan en marcha protocolos de actuación y protección, especialmente teniendo en cuenta a los trabajadores de los departamentos de Carreteras y Medio Ambiente y de las estaciones de la ITV.

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