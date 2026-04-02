El PSIB reclama la creación de una red de refugios climáticos y un protocolo ante las altas temperaturas en Mallorca

El conseller del grupo socialista en el Consell de Mallorca Jaume Mateu, en una rueda de prensa. - PSIB

PALMA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha reclamado la creación de una red de refugios climáticos y de un protocolo de protección ante las altas temperaturas.

Lo hará, según ha informado el PSIB en un comunicado, a través de una moción que previsiblemente se debatirá en el próximo pleno de la institución insular, que tendrá lugar el jueves 9 de abril.

Los socialistas han lamentado que pese al incremento gradual de las temperaturas y la insolación a causa del cambio climático, especialmente durante los meses del verano, Mallorca no cuente con protocolos de prevención y protección.

"La experiencia de los últimos años, con récords de incremento de temperatura en verano, especialmente en el Mediterráneo, confirma que el cambio climático es una realidad que afecta directamente a la calidad de vida de las personas", ha subrayado el conseller Jaume Mateu.

El socialista ha considerado que, además de las medidas de mitigación y reducción de emisiones, es imprescindible aumentar el impacto real de las altas temperaturas sobre la salud, con el foco en los colectivos más vulnerables.

"Las jornadas de calir provocan mortalidad y como institución tenemos la obligación de proteger a la ciudadanía", ha insistido.

Así, el grupo socialista tratará de obtener el apoyo del pleno para instar al equipo de gobierno insular a crear espacios climatizados públicos en los que la población se pueda refugiar durante los picos de temperaturas.

"El Consell puede y debe ayudar a los municipios a crear esta red, porque solo con una infraestructura potente podemos hacer frente a las consecuencias del cambio climático", ha apuntado Mateu.

También a que se pongan en marcha protocolos de actuación y protección, especialmente teniendo en cuenta a los trabajadores de los departamentos de Carreteras y Medio Ambiente y de las estaciones de la ITV.