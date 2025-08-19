El PSIB reclama al Govern que "deje de castigar a la ciudadanía" y tope el precio de los alquileres en Baleares

Archivo - La diputada del PSOE Mercedes Garrido i Rodríguez interviene durante un pleno en el Parlament balear, a 14 de noviembre de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha reclamado al Govern que "deje de castigar a la ciudadanía" y aplique la ley estatal de vivienda para topar el precio de los alquileres.

Los socialistas, en un comunicado, han recriminado al Ejecutivo presidido por Marga Prohens que "mientras se niega a limitar los precios" reclamen al Gobierno central que incremente las ayudas al alquiler.

La diputada socialista en el Parlament Mercedes Garrido ha subrayado que el Govern es competente en materia de vivienda y, pese a ello, "no aplica las herramientas que tiene a su alcance para bajar los precios sino que solo legisla a favor de los especuladores, con la consecuencia directa del incremento de los precios de manera desbordada".

Tanto es así, ha señalado, que mientras en Cataluña, en un año de aplicación de la ley estatal de vivienda, los precios han bajado un 6% en Baleares se han incrementando un 14%.

Es por ello por lo que Garrido ha pedido a Prohens que "deje de castigar a la ciudadanía y limite los precios, porque ahora mismo en Baleares ni tan solo el alquiler de una habitación vale menos de 900 euros".

En cualquier caso, la diputada ha defendido que las ayudas al alquiler que ofrece el Gobierno central --para un máximo de 900 euros en el caso del alquiler de una vivienda y de 450 euros para una habitación-- "son necesarias para la gente que más dificultades tiene para acceder a una vivienda digna".

No obstante, ha considerado que habida cuenta de que la falta de vivienda es un problema que afecta a la gran mayoría de la ciudadanía, es necesario aplicar medidas como el tope a los precios del alquiler.

"Marga Prohens debe dejar de lado el sectarismo partidista y aplicar una iniciativa que beneficiaría a la gran mayoría de la ciudadanía", ha insistido Garrido.

Paralelamente a la aplicación de la ley estatal de vivienda, el PSIB ha creído "imprescindible" que el Govern entregue "de una vez por todas" las llaves de las viviendas públicas que el anterior Ejecutivo autonómico "dejo acabadas" y que construya nuevas viviendas protegidas.