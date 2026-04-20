El PSIB recrimina al PP su oposición a la regularización de migrantes: "¿Están con la sociedad o en ser antisistema?"

Archivo - El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament balear, Iago Negueruela. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha recriminado al PP su oposición al proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes y se ha preguntado si los 'populares' "están con la sociedad o con Vox en comportarse como un partido antisistema".

De este modo se ha expresado este lunes en una rueda de prensa previa a un pleno de la Cámara autonómica que, ha vaticinado, estará marcada por la regularización, que arrancó el pasado jueves de forma telemática y esta mañana de forma presencial.

Negueruela ha acusado al PP de "estar más pendiente de boicotear la regularización que de prepararla" y ha considerado que, si es un "partido de Gobierno", debe serlo "para las leyes que le gustan y para las que no".

"El PP tiene que decidir, ¿está con la sociedad o con Vox en comportarse como un partido antisistema e intentar boicotear la regularización?", se ha preguntado.