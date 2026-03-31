El PSIB saca un bingo en el Parlament para criticar el sorteo de plazas turísticas del Consell de Mallorca

El diputado socialista Llorenç Pou en el Parlament - PARLAMENT

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista Llorenç Pou ha sacado un bingo en el Parlament para criticar el sorteo para adjudicar las plazas de alquiler turístico vacacional que hará el Consell de Mallorca.

"Simboliza el desaguisado y ridículo de la política turística", ha reprochado Pou en la sesión de control al Govern, en la que ha preguntado al conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, por este proceso de adjudicación.

Según el socialista, las 1.000 plazas turísticas que se adjudicarán equivalen a 300 plazas residenciales. "Más de 24.000 familias están angustiadas porque perderán su vivienda y mientras ustedes salen con un bingo", ha criticado.

"Hay que tener mucha paciencia", ha dicho Bauzá en su respuesta, en la que ha defendido que el sorteo es un mecanismo "transparente y equitativo".

Igualmente, ha remarcado que la bolsa de plazas no crece, sino que se redistribuye. "El sorteo garantiza la igualdad de oportunidades y no es un planteamiento ni improvisado ni unilateral, ya que está consensuado con el sector", ha subrayado.