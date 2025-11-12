PSIB solicitará por sexta vez la declaración de Baleares como zona tensada o que lo puedan hacer municipios de Mallorca

Los consellers insulares del PSIB Joan Ferrer y la Sofía Alonso presentan la moción para declarar Baleares zona tensionada. - EUROPA PRESS

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB defenderá este jueves una moción en el Consell de Mallorca para pedir por sexta vez que Baleares sean declaradas como zona de mercado residencial tensionado o, en su defecto, que se habilite a los ayuntamientos a hacerlo a nivel local.

Los representantes del PSIB en la institución insular Sofía Alonso y Joan Ferrer han desgranado esta medida con la que pretenden detener el alza de los precios de la vivienda y la "gentrificación" en los diferentes municipios.

En una rueda de prensa, Alonso ha criticado que ante este problema el Consell de Mallorca está "de brazos cruzados" y ha afirmado que en Baleares, disponer de una vivienda supone la diferencia entre poder "tener un proyecto de vida" o estar "condenado a la precariedad".

Ferrer ha detallado que la moción pretende establecer unos precios de alquiler que se moverían en una horquilla de entre 900 y 600 euros, que se modifique la Ley balear de vivienda para que los municipios puedan declarar estas zonas tensionadas y que el Consell preste apoyo administrativo para aquellos ayuntamientos que opten por esta medida.

((Habrá ampliación))