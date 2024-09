El PSIB teme que "con más recursos que nunca" el Govern pueda "comenzar a hacer recortes en servicios públicos"

PALMA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha manifestado este lunes, en rueda de prensa, la preocupación de su partido por que, "con más recursos que nunca", el Govern balear pueda "comenzar a hacer recortes en servicios públicos mientras", además, ha añadido, "renuncia a fondos europeos claves para la sociedad".

Negueruela se ha pronunciado de este modo con motivo del Debate de Política General de Baleares, que tendrá lugar los próximos días 1 y 2 de octubre, y donde, previsiblemente, según sus palabras, la presidenta Prohens anunciará el techo de gasto más alto de la historia "mientras", sin embargo, "crecen las listas de espera en dependencia, se prevé el despido del 30% de la plantilla del SOIB y renuncian a la creación de plazas públicas de FP y de enseñanza 0-3".

De hecho, el socialista ha defendido que si la dirigente autonómica dispone de más recursos para los presupuestos de 2025 "será gracias a políticas socialistas que en su momento rechazaba, como el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), el factor de insularidad del REB o el incremento de financiación estatal".

Por este motivo, el portavoz del PSIB ha avanzado que desde el PSIB suponen "que la presidenta agradecerá el factor de insularidad que le legó el Govern que presidía la socialista Francina Armengol, y que ahora, con 127 millones de euros, le permitirá hacer más obras en recursos hídricos, ampliar la red ferroviaria o mejorar los servicios públicos, gracias también al incremento de las entregas a cuenta por parte del Estado, más altas que nunca, de 196 millones de euros".

En este sentido, Negueruela ha reiterado la necesidad de que la presidenta aproveche el contexto político actual para trabajar una mejora de la financiación autonómica basada en la condonación de la deuda de la comunidad autónoma con el Estado, en el principio de ordinalidad y en una mayor autonomía fiscal.

Además, el portavoz socialista ha asegurado que desde el PSIB suponen "que este martes la señora Prohens aprovechará para dar las gracias por la herencia recibida de ocho años de gestión progresista", que le permitirá inaugurar esta semana viviendas públicas "que el Govern que presidía la socialista Francina Armengol dejó terminados, como también ha dejado colegios, centros de salud, tramos de metro, hidroductos o el nuevo hospital general".

Finalmente, Negueruela ha insistido en el hecho que Prohens tendrá que explicar este martes "porque continúa permitiendo la vergüenza nacional que supone que un investigado por un presunto delito de odio continúe presidiendo el Parlament y el Debate de Política General".

EL PSIB CREE QUE "HAY MARGEN" PARA SUBIR EL ITS

Por otro lado, y tras ser preguntado por la posibilidad de subir el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), como plantea MÉS per Mallorca, así como por que el Govern explora vías legales para que los residentes de Baleares no paguen este impuesto, según publica el diario Última Hora, Negueruela ha considerado que éstas "son dos temas totalmente distintos y con objetivos totalmente distintos".

En palabras de Negueruela, "el PSIB tendrá una postura en materia del ITS" y, por tanto, en este caso, "no es que se vaya, o no apoyar las medidas que ha hecho MÉS, que ha hecho su planteamiento respecto al crecimiento de este impuesto en determinados tramos y sectores".

"El PSIB tiene claro que se puede subir el ITS y hará su propuesta en breve", ha añadido, considerando en todo caso que "hay margen" para subirlo porque "no tiene impacto económico sobre la demanda", pese a que el PP hace nueve años "dijo que" si se incrementaba "Baleares perdería competitividad y capacidad en materia turística".

Respecto a las otras medidas, que el Govern explora vías legales para que los residentes de Baleares no paguen este impuesto, Negueruela ha recordado que "ya hay exoneraciones al ITS" y ha añadido que las que pueda haber en el futuro "estarán muy condicionadas por la normativa europea" y, por tanto, "tendrán que ser aspectos que no generen ningún tipo de desigualdad de tratamiento de un ciudadano en territorio de la Unión Europea a la hora de pagar menos impuestos", ha concluido el portavoz parlamentario socialista.