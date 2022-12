PSIB tratará con los socios del Pacte el requisito lingüístico, aunque recalca que "no hay novedad"

PALMA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PSIB en el Parlament, Sílvia Cano, ha reivindicado el "diálogo fluido" con los socios de gobierno y no ha rechazado la reunión de seguimiento del Pacte reclamada por MÉS per Mallorca en relación al requisito lingüístico, aunque ha recalcado que "no hay novedad" en este asunto.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este viernes, la portavoz socialista ha recordado que existe un marco legal y que desde 2016 la ley de capacitación estipula las excepciones en caso de dificultades para garantizar la prestación de los servicios.

En relación a los profesionales sanitarios, Cano ha apuntado que las excepciones por la falta de personal no se están produciendo en todas las categorías y que "se están aplicando de manera razonada y justificada".

Cano ha expresado su "sorpresa" por la polémica suscitada dado que se trata de una situación que funciona del mismo modo desde hace años.