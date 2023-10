Negueruela cree que lo que debe hacer un diputado "tránsfuga, si tiene dignidad, es irse a su casa"

PALMA, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha considerado este jueves que "lo que tienen que hacer un diputado tránsfuga, si tiene dignidad, es irse a su casa", ha declarado después de que el hasta ahora parlamentario de Vox Francisco José Cardona haya solicitado su baja del grupo y haya anunciado que se va a mantener como diputado no adscrito.

En rueda de prensa, Negueruela también ha aludido al encuentro que Cardona mantuvo con la presidenta del Govern, Marga Prohens, manifestando que la líder del Ejecutivo, cuando habla con grupos parlamentarios, "debe hacerlo con los portavoces y no con un diputado que tiene según que intenciones".

Según el socialista, en democracia participativa, "si uno no está de acuerdo con su partido, lo que tiene que hacer es irse, tener la dignidad para entregar el acta y no para mantener un sueldo en el Parlament siendo un diputado no adscrito".