El PSIB vuelve a pedir explicaciones a Vera por el "caos" en la adjudicación de las plazas de docentes interinos

Archivo - La portavoz de Educación del PSIB, Amanda Fernández, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha vuelto a pedir explicaciones al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, por el "caos" en la adjudicación de las plazas a los docentes interinos cuando quedan apenas dos semanas para el inicio del nuevo curso escolar.

La diputada socialista en el Parlament Amanda Fernández se ha pronunciado de esta manera después de que este lunes se publicara una nueva resolución de adjudicación que revoca la del pasado 5 de agosto pero que contiene la misma lista definitiva que entonces.

"El Govern rectifica tarde, dos semanas después y mal, ya que saca la misma lista y, por lo tanto, podría haberlo hecho al día siguiente del error", ha criticado la también secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM).

A su parecer, según ha apuntado el PSIB en un comunicado, se trata de una "grave irregularidad del procedimiento y un menosprecio a los docentes, demostrando que ni tan solo se tuvieron en cuenta sus reclamaciones".

"Continúa el caso y la mala gestión en la Conselleria de Educación. Ya es hora de que el conseller y la directora general de Personal Docente den explicaciones, que trabajen y gestionen correctamente a dos semanas de comenzar el curso, porque no sabemos dónde está el conseller durante todo el caos", ha lamentado Fernández.

Los socialistas han reprochado que sea el segundo curso escolar "previsto y diseñado" por el Govern de Marga Prohens y el segundo consecutivo con "caos e incertidumbre durante el procedimiento de adjudicaciones del personal interino en los centros educativos de Baleares".