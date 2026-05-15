El PSOE acusa al alcalde de Calvià de comprar un hostal "ruinoso" por el precio de un cuatro estrellas a un exregidor

Cartel de las obras en el solar en el que se ubicaba el Hostal Colón. - PSIB

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha acusado al alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual (PP), de comprar un hostal en estado "ruinoso" y cerrado desde los años noventa por el precio de un cuatro estrellas a una sociedad administrada por el exregidor de Urbanismo Alberto León.

Los socialistas, en un comunicado, han considerado que la compra de este inmueble, el Hostal Colón de Peguera, es "injustificable, opaca y con graves indicios de trato de favor".

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Calvià solicitarán próximamente la apertura de una comisión de investigación y no descartan llevar esta cuestión al pleno "para que cada uno asuma públicamente su posición sobre la transparencia y la defensa del interés general".

La portavoz del PSOE de Calvià, Nati Francés, ha recordado que la compra del Hostal Colón por parte del Ayuntamiento para su posterior demolición y la construcción de un aparcamiento costó 1,5 millones.

Esta cantidad, siempre según la socialista, se pagó a una sociedad que está administrada por León, quien formó parte del equipo de gobierno del entonces alcalde Carlos Delgado, también del PP.

En el expediente solo hay incluida una tasación que valore el inmueble "como si fuese un hotel de cuatro estrellas" pese a llevar cerrado desde los años noventa, haber sido dado de baja de oficio por el Govern y encontrarse en estado "ruinoso".

Todo ello, ha sostenido, permite concluir que el procedimiento fue "un negocio sin publicidad al que solo se invitó una empresa", la vinculada al exregidor de Urbanismo.

"¿Quién puso el dedo y decidió que tenía que ser este establecimiento? No se merece pagar casi un millón y medio de euros para hacer 14 plazas de aparcamiento", ha considerado la regidora.

El diputado en el Parlament y secretario de Organización de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Ares Fernández, ha trasladado su apoyo a la agrupación de Calvià y ha considerado que si el PP y Vox "no tienen nada que esconder deberían ser los primeros en impulsar la denuncia".

"El Ayuntamiento invitó a la propiedad a presentar una oferta el 4 de julio de 2024 y en menos de 24 horas ya la tenía. Es evidente que hubieron conversaciones previas", ha asegurado.

Además, Fernández ha puesto el foco en el hecho de que la operación ha sido financiada con fondos europeos, por lo que solicitarán al Govern que también revise el expediente.

"Si la presidenta Prohens vino a celebrar la demolición, también debe estar dispuesta a revisar la subvención y garantizar que se ha cumplido la finalidad por la cual fue concedida", ha considerado.

El socialista ha enmarcado una operación que "vuelve a beneficiar a los mismos de siempre" en las "polémicas contrataciones" en las que se vio envueltas el entorno de Carlos Delgado en el pasado.

"Hace demasiado tiempo que algunos confunden la política con servirse a ellos mismos, y eso se tiene que acabar", ha sentenciado.