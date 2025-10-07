El PSOE de Alaró advierte de deficiencias en la Policía Local y asegura que no dispone de ningún vehículo operativo

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en Alaró ha advertido de las "deficiencias" del servicio de la Policía Local que, han asegurado, desde el pasado viernes no dispone de ningún vehículo operativo para llevar a cabo sus funciones.

En un comunicado este martes, la formación ha alertado que la falta de medios pone en riesgo la seguridad de los vecinos, especialmente en turnos unipersonales y en horarios nocturnos donde, han aseverado, se ha llegado a quedar el municipio sin presencia policial.

El portavoz del grupo municipal socialista, Andreu Vidal, ha calificado de "absolutamente inaceptable" que "en pleno siglo XXI un municipio como Alaró no pueda garantizar un servicio policial mínimo por la noche".

Desde la formación han remarcado que hace meses que denuncian el "mal estado" de los dos vehículos policiales existentes y han reclamado con urgencia la adquisición de un nuevo coche para garantizar un servicio de se4guridad adecuado.

Además, según el PSOE, esta "precariedad" también afecta a los vehículos de Protección Civil, que se encuentran en condicionales "igualmente deficientes". "El gobierno municipal continúa acumulando gastos innecesarios mientras ignora las necesidades básicas de seguridad", ha criticado Vidal.

El portavoz ha expuesto que el pasado fin de semana un vehículo de la Policía Local de Binissalem patrullaba por Alaró, hecho que, ha subrayado, demuestra la "grave carencia" del parque móvil del municipio.

Con todo, los socialistas han exigido al equipo de gobierno una actuación inmediata para "poner fin a esta falta de recursos" y garantizar que la Policía Local pueda desarrollar su labor "con dignidad y eficacia".