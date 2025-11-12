El PSOE asegura que los solares comprados en Alaior para vivienda pública están en una zona inundable

MENORCA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Menorca ha puesto en duda este miércoles la idoneidad de la compra por parte del Consell de dos parcelas en el municipio de Alaior destinadas a la construcción de vivienda pública que, según han denunciado, se encuentran en una zona inundable.

Los socialistas han recordado que el pasado 27 de octubre, el Consell de Menorca y el Ibavi firmaron un convenio mediante el cual el Consell cedía 557.569 euros al Ibavi para la adquisición de ambos solares, que tienen un precio total de 750.000 euros. Ese mismo día, el SEPE formalizó la compra de los terrenos a la Sareb, en una operación que arrastra deudas acumuladas del IBI por valor de 39.656 euros a favor del Ayuntamiento de Alaior.

"Sorprende que en ninguno de los informes del expediente se mencione que los solares se encuentran en una zona inundable y que este hecho condicione su desarrollo", ha criticado el conseller insular Eduardo Robsy, quien ha añadido que "la unidad de actuación está pendiente de la ejecución de las obras de urbanización, en la que también existe otro propietario privado".

Los socialistas dudan de que estos terrenos sean los más adecuados para construir vivienda social en el municipio, ya que, además del coste adicional y el tiempo que requerirá la urbanización de la zona, que incluye la apertura de nuevos viales, según la información cartográfica del visor IDE Menorca, las dos parcelas se encuentran en un área inundable. "Este hecho genera incertidumbre sobre su idoneidad y sobre el futuro desarrollo del proyecto, especialmente cuando el objetivo es disponer de viviendas lo antes posible", ha dicho Robsy.

En este sentido, el conseller del PSOE registró el pasado 30 de octubre un conjunto de preguntas escritas dirigidas a la institución para obtener información sobre esta operación y sobre el convenio firmado con el Ibavi. Entre las cuestiones planteadas, pregunta cómo se articula la operación de adquisición de ambos solares, cuál es la participación concreta de la máxima institución insular, el precio de adquisición de cada uno y qué implicaciones tiene en el ámbito de la tramitación y obtención de licencias.

Ante este contexto, el PSOE considera que "la operación es de difícil ejecución, ya que la urbanización complica, alarga y encarece la construcción, y además la ubicación en zona inundable podría retrasar aún más la puesta en marcha de las viviendas sociales".

"Compartimos la urgencia de aumentar el parque público de vivienda, pero eso no puede justificar operaciones tan complejas en su ejecución o con situaciones de riesgo como este caso. Se necesitan viviendas ahora, no dentro de cinco o diez años", ha afirmado Robsy.

Los socialistas han insistido en que "la seguridad de las familias y la buena gestión de los recursos públicos deben ser la prioridad". Por ello, han pedido al Consell que revise esta adquisición, informe con transparencia sobre las cuestiones económicas y técnicas relacionadas con el convenio firmado con el Ibavi, y explore alternativas más seguras.

"Deben priorizarse las adquisiciones de solares que permitan la construcción directa de viviendas, sin condicionantes técnicos que encarezcan, compliquen o retrasen la creación de nuevo parque público de vivienda", ha concluido.