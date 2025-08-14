El PSOE de Calvià acusa a PP y Vox de actuar en connivencia con Abogados Cristianos contra un espectáculo

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calvià ha acusado este jueves a PP y Vox de actuar en connivencia con Abogados Cristianos, que ha denunciado un espectáculo por un supuesto alto contenido sexual en Peguera.

En un comunicado, los socialistas han alertado del "grave ataque" de los dos partidos contra la libertad de expresión, la persecución política a la oposición y la "caza de brujas" orquestada desde el propio consistorio contra el regidor socialista Sebastián Palmer, la Comisión de Fiestas de Peguera, la Asociación Peguera Se Mueve y a los artistas Baaldo y Domi Shameless.

El PSOE ha reaccionado de este modo a la denuncia que Abogados Cristianos ha presentado ante un juzgado de Mallorca contra Palmer y contra los artistas por el, a su parecer, alto contenido sexual de un espectáculo que se celebró en Peguera.

Los socialistas han subrayado que el regidor Sebastián Palmer no aparece en ningún documento de la asociación, ni forma parte de su Junta Directiva, ni figura en la solicitud de subvenciones.

"Su única implicación ha sido colaborar en la organización de un evento deportivo de carácter benéfico durante las fiestas, como lo viene haciendo desde hace más de diez años", han afirmado, criticando que se le esté "señalando públicamente de manera reiterada, vulnerando incluso su derecho a la protección de datos al difundir información personal a través de canales oficiales".

Palmer ha anunciado que tomará todas las acciones legales oportunas que considere contra el Ayuntamiento y contra los responsables concretos que difundieron sus datos a través de las redes sociales municipales.

"Es una auténtica vergüenza que el Ayuntamiento de Calvià utilice su altavoz institucional y se coordine con la ultraderecha para montar un show político contra un regidor socialista", ha apuntado la secretaria general de la Agrupación Socialista, Marta de Teba.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Calvià, Nati Francés, ha manifestado que "este caso es la prueba evidente de que PP y Vox están dispuestos a difamar y utilizar cualquier recurso para atacar políticamente al PSOE".