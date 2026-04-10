El PSOE de Calvià advierte de las "graves deficiencias" de la reforma de la avenida Jaume I de Santa Ponça

La avenida Jaume I de Santa Ponça. - PSOE DE CALVIÀ

PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calvià ha advertido de las "graves deficiencias" de la reciente reforma acometida en la avenida Jaume I de Santa Ponça, que han dejado un espacio urbano "poco funcional, sin sombra y con importantes carencias de cara a la temporada turística".

Los socialistas, en un comunicado, han criticado que la intervención haya supuesto la tala de todo el arbolado de la zona y se haya asfaltado las aceras con un material oscuro que, si bien debe ser pulido, todavía no lo ha sido pese haber arrancado la temporada.

Esto, ha alertado el PSOE, provocará que se eleve la capacidad térmica de la zona, pues el color oscuro absorberá el calor y lo transmitirá a su entorno, dificultando el tránsito a pie.

Ello, sumado a la "ausencia total" de mobiliario urbano, convertirá la avenida en "una auténtica sartén". "Este verano no habrá quien pase por allí. Han creado un entorno hostil para residentes y visitantes", ha apuntado el partido.

Los socialistas también han expresado su preocupación por la situación del transporte público, especialmente por la "incertidumbre" en torno a unas nuevas paradas del TIB "cuya operatividad no está clara".

"¿Dónde van a esperar los usuarios del bus este verano sin una mínima sombra?", se ha preguntado la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Calvià, Nati Francés.

A esta situación, siempre según el PSOE, se le suma el "mal estado general" de entornos turísticos como las playas de Santa Ponça y Magaluf, que todavía "no están completamente preparadas", o el paseo litoral de Santa Ponça, que presenta "un estado de abandono con mobiliario deteriorado y suciedad visible".

"Es una vergüenza la imagen que estamos dando. Han eliminado los árboles, han asfaltado las aceras sin ningún criterio estético ni climático y no han sido capaces ni de instalar bancos o sembrar nuevos árboles para reemplazar los que talaron el PP y Vox. Han convertido una zona clave en un espacio inhabitable", ha lamentado Francés.

La regidora también ha recriminado al equipo de gobierno municipal su "falta de planificación y de diálogo con la ciudadanía", al considerar que los vecinos y los comerciantes "no han sido partícipes" de ninguna de las decisiones tomadas por el Ayuntamiento.