El PSOE de Calvià celebra la entrega de VPO a 99 familias de Santa Ponça aunque lleguen "con dos años de retraso"

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Calvià, Nati Francés, ha celebrado que 99 familias de Santa Ponça hayan recibido las llaves de sus viviendas de protección oficial (VPO) pese a que estas lleguen "con dos años de retraso por parte del actual equipo de gobierno", conformado por el PP y Vox.

Los socialistas de Calvià, pese a considerar que se trata de una "buena noticia" para los vecinos de la zona, han lamentado en un comunicado que no se hayan entregado antes habida cuenta de que las viviendas "estaban prácticamente finalizadas en la anterior legislatura".

"Las obras se iniciaron durante la anterior legislatura socialista y prácticamente se concluyeron entonces. Lo único que debía hacer el actual equipo de gobierno era realizar el proceso de adjudicación y entregar las llaves, pero han tardado dos años en hacerlo, introduciendo cambios en los requisitos y alterando el modelo previsto, lo que solo ha generado frustración e incertidumbre en las familias", ha dicho Francés.

El PSOE de Calvià ha recriminado al PP y a Vox que "presuman" de que gracias a sus cambios en las adjudicaciones, exigiendo siete años de empadronamiento en lugar de tres, las viviendas se hayan adjudicado a vecinos y vecinas del municipio.

"Eso es falso. Con tres años de empadronamiento ya eran para gente del municipio. Lo único que han conseguido es retrasarlo todo, dejar fuera a familias que no cumplían unos requisitos desproporcionados y eliminar la figura del alquiler, lo que significa que en 10 años el Ayuntamiento habrá perdido 50 viviendas que con el modelo socialista habrían pasado al parque público de alquiler", ha señalado la portavoz.

Para los socialistas, la entrega de de llaves demuestra que el actual equipo de gobierno "solo sabe gestionar la herencia recibida, tarde y mal". "¿Qué ocurrirá a partir de ahora? PP y Vox no tiene un plan de vivienda propio, no impulsa nuevos proyectos y con esta parálisis Calvià se quedará sin políticas de vivienda en 2027", ha advertido Francés.

Es por todo ello por lo que el grupo socialista en el Ayuntamiento de Calvià ha exigido al equipo de gobierno que desarrolle "un plan claro y ambicioso de vivienda que garantice a todas las familias del municipio el acceso a un hogar digno".