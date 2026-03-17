El PSOE de Calvià pide la apertura "inmediata" del centro de día de Palmanova. - PSIB-PSOE

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calvià ha pedido la apertura inmediata del centro de día de Palmanova, que ya está terminado pero continúa cerrado.

La reclamación se ha trasladado, según ha indicado el PSIB-PSOE en una nota de prensa, durante la visita de una delegación socialista al municipio.

Durante la visita, la secretaria general del PSOE de Calvià, Marta de Teba, ha indicado que "abrir el centro de día de Palmanova y reforzar los servicios sociales no es una opción, es una obligación".

La delegación ha visitado Calvià con motivo de la campaña 'Triam lluitar a peu de carrer' y ha estado integrada por la vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez, y la secretaria general del PSOE de Mallorca, Amanda Fernández.

A lo largo de la jornada, las socialistas han visitado las viviendas de protección oficial de Santa Ponça y Magaluf, las obras del paseo marítimo de Magaluf y las residencias de Son Caliu y Galatzó.

"PARÁLISIS" EN MATERIA DE VIVIENDA

Durante la primera parte de esta jornada, la delegación socialista ha puesto en valor las políticas públicas de vivienda impulsadas por los gobiernos progresistas y ha denunciado la "parálisis" que consideran que hay en esta materia.

Además, Fernández ha asegurado que "el derecho a la vivienda no puede depender del mercado ni de la especulación y que tiene que depender de instituciones valientes que construyan y protejan y garanticen que los jóvenes y las familias puedan seguir viviendo en su municipio".

Así, la secretaria general del PSOE en Mallorca ha puesto a Magaluf de ejemplo de reconversión turística para "dignificar el entorno, generar mejor economía y construir futuro para los residentes".

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Calvià, Nati Francés, quien también ha acudido a la cita, ha reivindicado que hay que defender las necesidades "reales" de la ciudadanía, como el acceso a la vivienda, los servicios públicos y condiciones laborales justas. "Calvià necesita más política útil, más proximidad y más compromiso para recuperar el rumbo", ha asegurado.