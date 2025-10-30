PSOE Calvià pide no industrializar el Triángulo de Galatzó y el Ayuntamiento dice que es zona de equipamiento y servicio

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Calvià ha reclamado destinar el Triángulo del Galatzó a la construcción de vivienda protegida (VPO) y evitar su conversión en zona industrial, a lo que el equipo de gobierno ha respondido que está clasificado como zona de equipamientos y servicios.

En concreto, los socialistas han presentado una moción que pide una modificación puntual en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para garantizar el desarrollo residencial en el Triángulo de Galatzó y evitar que sea zona industrial.

La iniciativa, según ha expuesto la formación en nota de prensa, responde a la creciente preocupación vecinal por la posibilidad de que el Ayuntamiento reactive el crecimiento del polígono industrial de Son Bugadelles hacia el Triángulo de Galatzó.

No obstante, desde el equipo de gobierno han remarcado que la moción del PSOE contiene una afirmación "errónea" sobre la clasificación urbanística.

"El planeamiento urbanístico en vigor lo clasifica como suelo urbanizable con usos de equipamiento y servicios, lo cual implica una naturaleza distinta y no orientada al desarrollo de naves industriales ni comerciales como se ha afirmado por el Grupo Socialista", ha sostenido el Consistorio en un comunicado.

A su parecer, los socialistas de "confunden los usos", del mismo modo que la comisión creada para la defensa del Triángulo, que solicita un cambio un uso industrial "que no existe".

Igualmente, han asegurado que la voluntad del equipo de gobierno es escuchar activamente las propuestas vecinales para definir el futuro del sector.

En este sentido, representantes de la asociación de vecinos Puig de Galatzó se reunieron recientemente con el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, el regidor de Urbanismo, Jaime Bujosa, y otros miembros del gobierno municipal, para trasladar sus inquietudes ante la reactivación del plan de ampliación del polígono de Son Bugadelles.

Según Amengual, el objetivo del Ayuntamiento es diseñar un polígono ordenado, con zonas verdes, equipamientos y usos compatibles, evitando molestias a los residentes.

MOCIÓN SOCIALISTA

De su lado, la moción socialista señala que durante la pasada legislatura el Ayuntamiento de Calvià aprobó inicialmente en junio de 2022 una modificación del PGOU que preveía el desarrollo de 320 viviendas protegidas, además de equipamientos públicos definidos con participación vecinal.

Sin embargo, han criticado, la llegada del actual gobierno supuso la paralización de ese plan, "reabriendo la puerta a un crecimiento industrial en la zona".

"Los vecinos y vecinas de Galatzó llevan años luchando por preservar su entorno y por conseguir un desarrollo equilibrado del barrio", ha explicado la portavoz socialista, Nati Francés, quien ha agregado que el Triángulo debe servir para dar respuesta a la falta de vivienda protegida en el municipio.

Así, la portavoz ha pedido al Ayuntamiento que "retome el espíritu" del plan aprobado en 2022, que recogía las demandas del barrio y "ofrecía una solución real a la falta de vivienda". "Es momento de apostar por políticas que pongan las necesidades de las familias por delante de los intereses especulativos", ha agregado.