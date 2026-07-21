El PSOE censura el "drástico recorte de frecuencias" en la EMT de Palma

Archivo - Bus de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma ha denunciado públicamente este martes el "drástico recorte de frecuencias" que el Ayuntamiento ha llevado a cabo en la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Según apuntan los socialistas en un comunicado, se han eliminado 329 salidas diarias de lunes a viernes y las líneas más afectadas son las que conectan con los hospitales Son Llàtzer y Son Espases, así como la que da servicio al ParcBit y a la Universitat de les Illes Balears (UIB).

El portavoz socialista en Cort, Francesc Dalmau, ha manifestado que no se trata de una reorganización de horarios, "sino de un auténtico destrozo que implica un empeoramiento de frecuencias en varias líneas muy sensibles".

Según han detallado, hasta el pasado 15 de julio, los autobuses realizaban durante los días laborables 3.760 salidas, cifra que desde esa fecha se ha reducido hasta 3.499. Las rutas más afectadas son las de las líneas 27 y 28 (circular Son Llàtzer), que duplican su intervalo de paso, al pasar de una frecuencia de 30 a 60 minutos. La línea 19 (UIB-Parc Bit) también duplica su frecuencia, pasando de 20 a 40 minutos.

Además, las líneas que conectan con Son Espases y distintos barrios también ven reducida su frecuencia, pasando de 20 a 30 minutos de frecuencia, lo que "supone un incremento del 50 por ciento en el tiempo de espera". Se trata de las líneas 20 (Sant Agustí/Cala Nova-Son Espases), 29 (Son Espases-plaza Progrés), 39 (Son Espases-Palacio de Congresos) y 40 (Eixample Transversal). Además, también aseguran que empeoran las frecuencias de líneas de alta demanda como la 8 (Son Roca-Sindicat) y la 5 (Rafal Nou-plaza Progrés), con un aumento del tiempo de espera del 22 y del 33 por ciento, respectivamente.

"La situación de colapso provoca que haya autobuses completos que no se detienen en las paradas y personas que llegan a esperar hasta una hora hasta que pasa el siguiente autobús. Es un abandono absoluto del servicio y una falta de planificación que, por tercer año consecutivo, sufrimos los residentes de Palma durante la jornada laboral", ha manifestado Dalmau.

Por todo ello, ha reclamado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, que "rectifique de inmediato, contrate más personal, incremente la flota y mejore el servicio para adaptarlo a las necesidades reales de la clase trabajadora de Palma".