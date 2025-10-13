El PSOE denuncia el "bloqueo" del PP y Vox para evitar la comparecencia de Lafuente

MENORCA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Menorca ha denunciado públicamente este lunes el "bloqueo" del PP y Vox en la última Junta de Portavoces, donde ambos partidos impidieron, con su voto en contra, la comparecencia del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ante el pleno del Parlament.

Los socialistas han recordado que la comparecencia del responsable autonómico había sido solicitada por la oposición para que el conseller diera explicaciones sobre su implicación en la modificación de la Ley de Puertos.

"Han pasado ya 15 días desde que el conseller se comprometió a entregar la documentación solicitada, con la que debía demostrar que no existía ningún vínculo entre dicha modificación y sus intereses familiares. Sin embargo, aún no ha remitido ningún documento ni ha ofrecido ningún tipo de explicación", han asegurado desde el PSOE.

En este sentido, han advertido que "toda esta estrategia para evitar dar explicaciones y ofrecer las aclaraciones necesarias sólo reafirma las sospechas: que la modificación de la Ley de Puertos, hecha a medida, podría beneficiar directamente los intereses familiares del conseller Lafuente en el puerto de Addaia".

Los socialistas menorquines han defendido que "gracias al trabajo de la oposición, esta maniobra ha salido a la luz y el Govern se ha visto obligado a dar explicaciones que ahora intenta esquivar".

"Exigimos al Govern y al conseller Lafuente que cumplan con su deber, entreguen de forma inmediata la documentación pendiente y comparezcan ante el Parlament para dar todas las explicaciones necesarias", han finalizado.