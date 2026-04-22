El PSOE denuncia el "fracaso" del PP en movilidad y alerta de un verano de "caos" en Menorca

MENORCA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Menorca ha criticado este miércoles la gestión de la movilidad por parte del gobierno del PP en el Consell, calificándola de "fracaso absoluto" tras tres años "sin haber sido capaces de aplicar medidas efectivas para controlar la entrada de vehículos en la isla".

Los socialistas han recordado que en el mandato anterior ya se dejó preparada la limitación de entrada de vehículos, una herramienta que consideran "clave" para reducir la saturación viaria durante los meses de verano. "Tres años después, el PP no sólo no ha puesto en marcha esta medida, sino que ha demostrado una falta total de planificación", han señalado.

En este contexto, han denunciado que "tras la presión de la ciudadanía, este invierno el Consell ha intentado reaccionar anunciando la instalación de cámaras en los puertos para contabilizar los vehículos". "Este anuncio ha provocado que se adelanten los envíos de coches antes de que se instalen las cámaras", han criticado.

Además, los socialistas han apuntado que "el PP llegó a afirmar que no era necesario limitar por ley la entrada de vehículos". "Llegaron a decir que, si había demasiados coches, llamarían a las navieras para pedirles que no trajeran más. Suponemos que ahora el presidente del Consell hará esas llamadas. Veremos qué resultado tienen", han ironizado.

Desde el PSOE han insistido en que "no hacen falta ni cámaras ni llamadas, sabemos lo que hay que hacer: los estudios muestran que deberíamos reducir un 30 por ciento la cantidad de coches circulando por nuestras carreteras durante los meses de julio y agosto".

Asimismo, han añadido que aplicar la ley para limitar la entrada de vehículos es solo una parte de la solución, y que también es necesario transformar la red de transporte público, una medida en la que, según han denunciado, el Consell de Menorca tampoco está avanzando.

"El resultado de todo esto es evidente: este verano será un caos en las carreteras y en los pueblos, con tantos o más vehículos que en años anteriores y, además, con infraestructuras en obras", han alertado. En este sentido, responsabilizan directamente al presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, por la "inacción" durante estos tres años.

Finalmente, el PSOE ha anunciado que continuará presionando para lograr medidas efectivas. "Presentaremos mociones en todos los municipios, porque los ayuntamientos son los primeros que sufren las consecuencias de este caos, tanto en la circulación como en los aparcamientos", han explicado. Los socialistas se han mostrado convencidos de que muchos alcaldes, también del PP, "habrían querido que el Consell hubiera actuado mucho antes".