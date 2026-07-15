PSOE dice que en 2027 "llegará el cambio que Eivissa necesita" y los ciudadanos reclamarán un nuevo gobierno

EIVISSA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Consell d'Eivissa, Elena López, ha afirmado, durante el Debate de Política General de la institución, que en 2027 "llegará el cambio que Eivissa necesita" y la ciudadanía reclamará en las urnas "un nuevo gobierno capaz de afrontar los grandes retos de la isla".

Durante su intervención, López ha considerado que el de este miércoles ha podido ser el último debate de política general de Marí como presidente del Consell, y ha reiterado que en 2027 los ciudadanos pedirán un cambio en la isla.

En su balance, la socialista ha criticado los dos mandatos del PP asegurando que "Eivissa ha perdido siete años", porque no se han afrontado retos territoriales, turísticos o sociales. Así, ha acusado al Consell de "instalarse en la parálisis más absoluta", evitando tomar decisiones y limitándose a repartir subvenciones y contratos.

Según López, el acceso a la vivienda es el principal problema social de la isla, por lo que ha lamentado que Marí se niegue a implantar medidas como la limitación del precio de los alquileres. También ha avanzado que el PSOE se opondrá a proyectos para construir en rústicos.

Al mismo tiempo, el PSOE ha lamentado que las desigualdades sociales siguen aumentando en la isla y también ha cuestionado el resultado de políticas en territorio o en el modelo turístico.

Además, tras siete años y 56 millones invertidos en promoción turística, Eivissa sigue sufriendo una elevada saturación, ha reiterado el PSOE.

La portavoz ha cargado contra las políticas del PP, asegurando que Marí, en el Parlament, ha votado junto a Vox "para arrinconar la lengua propia y borrar la memoria democrática".

En cuanto a las propuestas de resolución, el PSOE ha recordado que el objetivo es "avanzar hacia una isla más sostenible y preparada para afrontar grandes retos", con actuaciones en vivienda o movilidad.

Entre otras propuestas, la formación reclama reforzar el servicio de extinción de incendios con la construcción de dos subparques, así como ejecutar el plan de mejora de las paradas de autobús e impulsar el Consorcio de Movilidad, entre otras iniciativas.