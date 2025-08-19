PSOE dice que Ibiza se quedará sin agua por las políticas y gestión "nefasta" del PP en recursos hídricos

IBIZA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Ibiza ha advertido que la isla "se quedará sin una gota de agua" debido a las políticas del PP y a su "nefasta" gestión de los recursos hídricos.

Según ha indicado la formación en un comunicado, la sequía, la sobreexplotación de acuíferos y la falta de inversiones en gestión sostenible se sumarán al aumento exponencial del consumo que causarán las leyes urbanísticas y turísticas del PP y Vox, abocando a Ibiza "a una situación límite".

Para la portavoz Elena López, el problema no es sólo la falta de lluvias, sino una "gestión desastrosa y unas políticas muy agresivas" de consumo de territorio y explotación turística.

López ha criticado que la "única" propuesta del PP es proyectar una cuarta desaladora en Ibiza para seguir creciendo, sin medidas para realizar una gestión responsable del agua.

También ha recordado que desde 2019 el Consell ha destinado más de 50 millones de euros a promoción turística, apostando por el segmento del lujo, un tipo de visitante que "multiplica por cuatro el consumo de agua del turista medio y por seis el de un residente".

La formación ha lamentado además la actividad de los pozos ilegales, que siguen operando "impunemente", así como la sobreexplotación de los pozos legales.

Por ello, ha reclamado un control de las extracciones de agua y el cierre inmediato de los pozos ilegales, criticando que el presidente del Consell, Vicent Marí, vote en el Parlament en contra de las propuestas socialistas para perseguir estas prácticas.

En este sentido, ha lamentado también que el Consell no haya creado la Agencia Insular del Agua ni asuma la gestión de los recursos hídricos.