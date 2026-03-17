PSOE Eivissa critica que las obras en Dalt Vila impidan las procesiones de Semana Santa

EIVISSA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha tachado de "fracaso absoluto" la gestión del Ayuntamiento de Eivissa en relación a la modificación del recorrido histórico de la procesión de Semana Santa debido a la planificación de las obras en Dalt Vila.

En un comunicado, los socialistas han señalado que es "inadmisible" que una de las tradiciones más emblemáticas y respetadas de la ciudad se vea alterada por la "improvisación, desorganización y negligencia" del equipo de gobierno que, además, no ha informado a las cofradías sobre la imposibilidad de realizar el recorrido habitual.

"Iniciar un proyecto con unos plazos muy ajustados en el casco histórico sin prever que, seguramente, se encontrarán restos habla muy claramente del nivel de gestión y previsión del actual equipo de gobierno", ha lamentado el concejal socialista Pep Tur.

Según ha recordado, la procesión es una celebración vinculada a la ciudad, que "hoy se ve menospreciada por la incompetencia del actual gobierno municipal". Además, ha reiterado que no ha habido previsión ni diálogo con las cofradías y, lo que es peor, "no ha habido respeto por una tradición centenaria".

El PSOE ha exigido explicaciones inmediatas al alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, y a la concejala de Cultura y Patrimonio, Carmen Domínguez, así como la asunción de responsabilidades políticos por una gestión "caótica y profundamente irresponsable".