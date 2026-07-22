PSOE Eivissa reclamará al Consell medidas urgentes ante los episodios de calor

EIVISSA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Consell d'Eivissa ha registrado una moción reclamando medidas urgentes ante los episodios de calor, como la creación de refugios climáticos en dependencias insulares o el refuerzo de los controles en servicios como residencias sociosanitarias.

En un comunicado, la formación ha explicado que la iniciativa responde al incremento de quejas sobre las deficiencias en los sistemas de climatización de servicios públicos y centros asistenciales, una situación "que obliga al Consell a adoptar medidas preventivas para adaptar los servicios públicos a una realidad climática cada vez más extrema".

Entre otras cosas, la moción plantea la revisión urgente de sistemas de climatización y ventilación de las dependencias de titularidad insular, así como la elaboración de un plan de actuación ante episodios de altas temperaturas que incluya protocolos específicos o medidas preventivas.

Sobre la creación de refugios climáticos en equipamientos insulares, la propuesta plantea ampliar los horarios durante los episodios de calor extremo incorporando progresivamente agua potable, zonas de sombra y espacios de descanso.

Los socialistas exigirán que los autobuses públicos circulen con sistemas de climatización en buen estado y que los vehículos con averías sean retirados del servicio hasta ser reparados.

Además, plantea que durante estos episodios o si hay incidencias en la climatización de edificios insulares, el Consell habilite fórmulas de teletrabajo y flexibilidad laboral para el personal cuyas funciones lo permitan.