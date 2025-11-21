El PSOE enmienda todo el presupuesto del Consell y por la "mala gestión" de Galmés y las cesiones a la ultraderecha

La portavoz del Grupo Socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera. - PSOE

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos de la institución insular por la "mala gestión" del presidente Llorenç Galmés y lo que han considerado cesiones a la ultraderecha.

Además, según han informado en un comunicado, han presentado una batería de 122 enmiendas parciales que suman 142 millones de euros.

Según la portavoz del Grupo Socialista, Catalina Cladera, las cuentas insulares "no ofrecen soluciones a los principales retos de Mallorca ni responden a las necesidades reales de la ciudadanía, tampoco aprovechan los recursos de qué disponen y no aportan ninguna apuesta transformadora en áreas como turismo, vivienda, movilidad o servicios sociales".

"El presupuesto del Consell de Mallorca no sirve, porque no aprovecha la situación económica positiva para impulsar mejoras para la ciudadanía, y sólo responde a la voluntad de mantenerse en el cargo", ha resumido la portavoz.

Cladera ha subrayado que el incremento presupuestario previsto de 62 millones de euros se sustenta sobre un nuevo endeudamiento, cuando el Consell dispone de más ingresos previstos tanto de la CAIB como del Estado.

Para la portavoz socialista, la "mala gestión" provoca que la institución insular pierda más oportunidades de financiación "renunciando a fondo europeos que ya estaban negociados" y no prioriza áreas claves.

"No aporta ni un sólo euro para vivienda cuando se trata del mayor problema que afrontan los ciudadanos de esta isla; en turismo está todo para hacer, a la espera de un estudio de carga; en movilidad, siguen apostando por hacer carreteras y no hay ninguna medida para prepararse ante la ley que tiene que limitar la entrada de vehículos en la isla", ha indicado.

Para Cladera, la única utilidad del presupuesto es que permite a Galmés mantenerse en el cargo a cambio de ceder a los postulados de Vox. En este sentido, ha puesto como ejemplo la eliminación de subvenciones a entidades en defensa del catalán, la "infradotación" de servicios necesarios para atender adecuadamente a los menores tutelados y en especial a los jóvenes migrantes no acompañados, o las "políticas regresivas" en la lucha contra el cambio climático.

PAQUETE DE 122 ENMIENDAS

Ante este escenario, los socialistas han presentado un paquete de 122 enmiendas por un total de 142 millones de euros.

En concreto, en materia de vivienda, los socialistas proponen 16 mmillones de euros para el impulso del parque público de vivienda, cinco millones para la Agencia Mallorquina del Suelo, ayudas específicas por colectivos vulnerables y medidas de emancipación juvenil.

En materia de territorio, movilidad e infraestructuras, la propuesta es de 27 millones de euros para un plan de vías ciclistas, mayor inversión en aparcamientos disuasorios, viales cívicos y obras para vertebrar la movilidad municipal.

El PSOE propone destinar cinco millones de euros para prevenir los efectos del cambio climático, restauración ecológica y refugios climáticos, así como, en materia de bienestar social, 40 millones de euros para aumentar los conciertos sociales para acogida y hogares de infancia y adolescencia, refuerzo de SAID, gratuidad 0-3 e inversiones en residencias.

En cuanto a turismo, los socialistas reclaman una reasignación de cinco millones de euros para reducción del gasto en promoción, destinando estos fondos a un plan efectivo contra la oferta turística ilegal y la masificación.

En juventud, igualdad y políticas transversales, las enmiendas socialistas proponen nueve millones en bonos de emancipación, becas, apoyo a LGTBI, prevención de violencias machistas y atención jurídica y psicológica territorial.

En cuanto a cultura y lengua, reclaman siete millones de euros para recuperación de subvenciones a entidades culturales y de promoción de la lengua, así como la actualización del Museo Krekovic.

El PSOE propone destinar 13 millones de euros, en materia de municipalismo y servicios locales, a apoyo a ciclo del agua, infraestructuras deportivas y lucha contra el cambio climático para los ayuntamientos, mientras que apuestan por destinar cinco millones para que los empleados del Consell tengan un plus de insularidad.