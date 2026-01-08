El PSOE exige la dimisión de Marí por la reapertura de parte del caso 'La Vida Islados': "Afecta a la confianza"

La portavoz del grupo socialista en el Consell de Ibiza, Elena López. - PSOE IBIZA

IBIZA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha exigido la dimisión del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí (PP), por la reapertura de parte del caso 'La Vida Islados' ordenada por la Audiencia Provincial de Palma.

La portavoz del grupo socialista en la institución insular, Elena López, ha considerado que se trata del caso "más grave que ha vivido nunca el Consell de Ibiza" y que "afecta directamente a la confianza de la ciudadanía en sus instituciones".

"El señor Vicent Marí debe dimitir de su cargo de presidente del Consell de Ibiza. La máxima institución de la isla no puede estar presidida por una persona que deberá sentarse en el banquillo de los acusados", ha sentenciado López en una rueda de prensa ofrecida la tarde de este jueves.

La ciudadanía de Ibiza, ha defendido la socialista, "merece unas instituciones limpias, transparentes y al servicio del interés general, no con sospechas de amiguismos y de favoritismos".

"Debe dimitir, en definitiva, por respeto a la ciudadanía y a la institución que representa", ha insistido López.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha ordenado continuar con el proceso judicial contra el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí (PP), por la adjudicación del contrato de la campaña de promoción turística 'La Vida Islados' y el supuesto acoso y coacciones a una interventora de la institución insular.

Las magistradas, no obstante, han avalado el uso del procedimiento de emergencia en la contratación de la campaña en el verano de 2020 y mantienen el archivo de esta parte de la investigación.

Así consta en un auto dictado a finales de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, por el cual la Audiencia estima parcialmente los recursos de apelación interpuestos tanto por el PSOE como por la interventora del Consell que acusó a Marí de presiones.

La portavoz socialista ha destacado que la Sala aprecia "indicios suficientes para que la causa tenga que continuar hasta la celebración del juicio oral" y ha confiado en que la continuación del proceso judicial permita esclarecer "si las relaciones personales existentes" entre Marí y las personas que formaron parte de la empresa que resultó adjudicataria, Fuera de Escena, "tuvieron o no relación directa con la adjudicación del contrato".

López, además, ha defendido que su partido en ningún momento ha cuestionado la situación de emergencia que se vivió durante la pandemia del coronavirus sino si el uso del procedimiento de emergencia se empleó "para favorecer a alguien, en este caso a la empresa de una exregidora del PP".

El auto de la Audiencia, ha recordado la socialista, señala que "no consta control" respecto a la empresa adjudicataria e incluso compara este contrato con otros realizados por el Consell durante el mismo periodo de tiempo en los que sí se siguió el procedimiento administrativo perceptivo.

Los socialistas han aprovechado para expresar su reconocimiento y apoyo a la interventora del Consell de Ibiza que "cumpliendo con su obligación profesional alertó de las irregularidades detectadas" y "fue objeto de coacciones y acoso laboral por parte de Vicent Marí por haber hecho su trabajo".

"Los funcionarios públicos que denuncian irregularidades merecen protección y reconocimiento, no represalias", ha subrayado López.

CARGAN CONTRA EL PP

López, además, ha celebrado que la Audiencia de Palma haya "desmontado definitivamente" la tesis esgrimida por Marí en diciembre de 2024, cuando tras el sobreseimiento provisional de la causa acusó al PSOE y a la Oficina Anticorrupción de orquestar un "montaje".

"Estas declaraciones han quedado desmentidas por los hechos. La Audiencia Provincial no ha encontrado ningún montaje, lo que ha encontrado son indicios suficientes de delito. La justicia seguirá su curso, pero la responsabilidad política no puede esperar", ha sentenciado.

Además, ha recriminado al PP haya intentado "maquillar la realidad" con un comunicado en el que, de todo el auto, especialmente destacaban que la Audiencia "avala" el contrato de emergencia.

Para la socialista, se trata de un "triste y vergonzoso" intento de "manipular una resolución judicial que dice todo lo contrario".