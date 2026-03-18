El PSOE exige una investigación de los "desempadronamientos masivos" del Ayuntamiento de Palma

Archivo - Pancarta del 8M en la fachada del Ayuntamiento de Palma. - CORT - Archivo

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha exigido una investigación interna frente a los "desempadronamientos masivos de oficio" que aseguran que está llevando a cabo el Ayuntamiento de la ciudad, algo que consideran como una "estrategia clara de persecución".

Según ha denunciado este miércoles el PSOE en un comunicado, durante los años 2024 y 2025 y los primeros meses de 2026 se han eliminado del padrón de Palma a 14.893 personas, lo que, según los socialistas, supone un aumento del 66 por ciento respecto a los años 2021 y 2022, y "es como si se hubiera dado de baja a la mitad de la gente que vive en Pere Garau".

El portavoz socialista en Cort, Xisco Ducrós, ha asegurado que los desempadronamientos ejecutados por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, no suponen "una gestión, sino una estrategia clara de persecución". "Estamos ante un desahucio colectivo administrativo sin precedentes", ha opinado.

Además, los socialistas han señalado que el incremento de bajas padronales de oficio coincide con múltiples peticiones que ha hecho Vox para que se depure el padrón a través del pleno y que, además, encajan con la decisión de Cort de pedir listados de personas que se encuentran en una situación de emergencia social.

El portavoz ha explicado que "al quitarles el padrón, PP y Vox niegan el acceso al médico, a la escuela y también su derecho a votar". "El alcalde está haciendo imposible vivir en Palma para quien tiene más dificultades y, en lugar de plantear soluciones, los expulsa de su propia ciudad", ha criticado.

Según unos datos del padrón aportados por el PSOE, en 2024, el primer año de gestión del PP en el Ayuntamiento, las bajas del padrón fueron 6.475, frente a las 2.614 que hubo en 2023.

Los socialistas han admitido que la depuración del padrón es una obligación del Ayuntamiento que está regulada por ley y una práctica habitual, aunque han asegurado que "nunca con este aumento".