PSOE Ibiza critica la gestión de las instituciones en la tormenta por "falta de previsión" y "mensajes contradictorios"

IBIZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en Ibiza ha lamentado la gestión de la emergencia de las inundaciones en la Isla por parte del Govern balear y del Consell Insular al ser "evidentes una falta de previsión e información" sobre el empeoramiento de la situación, el funcionamiento de los centros educativos, el estado de la red viaria o el transporte público.

En un comunicado, los socialistas han criticado que durante las horas más complicadas hubo "mucha confusión", con mensajes "contradictorios" por parte de las autoridades.

A su parecer, el Govern balear permitió el desplazamiento masivo de 20.000 alumnos a los centros sin valorar correctamente el riesgo de fuertes lluvias y no suspendió la asistencia a las aulas.

Según han explicado, se mantuvo abierta la circulación en la ciudad y carretera hasta que quedaron totalmente inundadas. Además, no se informó sobre rutas alternativas ni hubo información suficiente sobre transporte público.

Igualmente, el PSOE ha asegurado que asociaciones de Ibiza les han trasladado la "falta de apoyo" que sufrieron durante la jornada por parte del Ayuntamiento.