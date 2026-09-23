El PSOE llevará la vivienda, la saturación y la urgencia de climatizar las escuelas de Palma al pleno de septiembre

El PSIB llevará la vivienda, la saturación y la urgencia de climatizar las escuelas de Palma al Pleno de septiembre - PSIB

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vivienda, la saturación, la urgencia de climatizar los centros escolares o la compra de Can Pesquet y el cine Iris son algunas de las principales propuestas que el PSOE de Palma llevará al pleno del Ayuntamiento de septiembre.

Así lo ha explicado este miércoles en un comunicado el partido, que ha indicado que se trata de sus propuestas también contemplan la mejora de las frecuencias de la EMT frente al "recorte que ha ejecutado el equipo de gobierno, la necesidad de actuar ante los ruidos, la defensa de la participación ciudadana ante la falta de diálogo del alcalde y la limpieza".

El secretario general de la agrupación socialista y candidato a la alcaldía, Iago Negueruela, ha indicado que hace muchos meses que el partido trabaja para conocer los principales problemas de Palma, "un proceso de escucha que no tiene respuesta por parte del alcalde". "El alcalde abandona los problemas de la gente para centrarse sólo en sus macroproyectos", ha asegurado.

Asimismo, ha agregado que la vivienda es uno de los ejes centrales de la acción política de los socialistas: "Palma es la ciudad más cara para vivir y PP y Vox no hacen nada para revertir esta situación", ha afirmado Negueruela.

Por eso, los socialistas pedirán que se declare Palma zona de mercado tensionado para poder limitar los precios de los alquileres, además de que se aplique una moratoria a la venta de viviendas que no sean para vivir y que Cort cense las viviendas vacías.

Negueruela ha indicado que el problema de la vivienda "es real" y ha insistido en que "no se puede mirar hacia otro lado", a lo que ha añadido que Palma cada vez se está luxificando más, "con concesiones municipales de playas en las que dos hamacas, una sombrilla y una caja fuerte cuestan 125 euros, como pasa en Cala Major".

El candidato ha puesto sobre la mesa la "falta de diálogo del alcalde con la ciudadanía" y la necesidad de garantizar los derechos y las reivindicaciones vecinales frente a su agenda de macroproyectos.

En este sentido, ha remarcado la urgencia para climatizar los centros escolares y renaturalizar los patios y los entornos escolares. "PP y Vox niegan el cambio climático, el calor no existe. Y este verano, la gente se ha achicharrado", ha argumentado Negueruela.

El portavoz del partido en Cort, Francesc Dalmau, ha explicado que los socialistas pedirán que se rectifiquen los nuevos horarios de la EMT tras "sufrir un inicio de curso con modificaciones que han empeorado el servicio". Además, exigirán que el proyecto de nuevas cocheras de la EMT de Son Rossinyol contemple un aparcamiento "como se prometió" para compensar la pérdida de 500 plazas de estacionamiento, y que se pongan en marcha las pantallas informativas que llevan tres años sin funcionar.

Otra de las demandas que llevarán al pleno es el ruido urbano ya que, según aseguran, constituye una de las principales molestias que afectan a la convivencia, la salud y el descanso de la ciudadanía. Igualmente con la limpieza de la ciudad, que los socialistas mantienen que falta en diferentes barrios de Palma.

Por último, los socialistas pedirán que el pleno se pronuncie a favor de la sanidad pública y en contra de su privatización, y que pida el cese o la destitución de la actual gerente de Son Espases por "su falta de gestión".