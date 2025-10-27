PSOE Llucmajor afea al Ayuntamiento el superávit en la tasa de basura mientras que el servicio de recogida "empeora"

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en Llucmajor ha afeado al Ayuntamiento por la situación "inadmisible" en la gestión de residuos ya que el Consistorio registra superávit en la tasa de basura, mientras que el servicio de recogida "es cada día peor".

En este sentido, el portavoz socialista, Jaume J.Oliver, ha expuesto que la actual gobernanza fiscal establece que la base imponible no puede superar el coste del servicio pero que el Ayuntamiento ha recaudado "mucho más" que el coste de la prestación.

Un dato, ha criticado Oliver, que el Ayuntamiento "ha escondido repetidamente". En este sentido, los socialistas han presentado una moción para exigir el recálculo del impuesto a la baja y la mejora del servicio, según ha señalado la formación en una nota de prensa.

El portavoz ha calificado de "inadmisible e insólito" que el equipo de gobierno prepare una nueva subida de la tasa. Así, ha rechazado cualquier aumento de la tasa "no justificado" y "mucho menos mientras no se garantice un servicio digno y ajustado a su coste real".

El equipo de gobierno de Llucmajor pretende, según el PSOE, aprobar esta nueva tasa municipal para adaptarla al futuro macro contrato de recogida de residuos. "Este aumento no responde a ninguna mejora del servicio, sino a la necesidad de tapar los agujeros de un presupuesto mal gestionado y contratos tramitados tarde y mal", ha criticado Oliver.

El grupo municipal ha recordado que cobrar tasas por servicios municipales por encima de su coste vulnera la legislación que el Tribunal Supremo ha establecido en diversas sentencias que cualifican este hecho como un tributo recaudatorio.,

"En Llucamjor esto hace años que pasa, antes con el anterior alcalde, Éric Jareño, y ahora con la actual, Xisca Lascolas, siempre con el PP en el gobierno y lo más grave es que el servicio es absolutamente deficiente", ha dicho el socialista.

La moción presentada propone elaborar un informe técnico y económico sobre el coste real del servicio en los últimos seis años, la revisión inmediata de la ordenanza fiscal, la devolución proporcional de los cobros "indebidos" y la exigencia de mejoras inmediatas a la empresa concesionaria.