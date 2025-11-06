El PSOE mantiene acciones legales contra "la falta de transparencia" del Consell de Mallorca

La portavoz del Grupo Socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, y la consellera Sofía Alonso. - PSOE MALLORCA

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Mallorca ha expresado este jueves su intención de mantener las acciones legales iniciadas contra lo que consideran "falta de transparencia" del Consell, a quien acusan de incumplir la normativa en la materia y no contestar a las preguntas de la oposición.

La portavoz de los socialistas en la institución insular, Catalina Cladera, ha alertado de que la situación se repite desde el principio de legislatura. "Hace dos años que denunciamos una vulneración sistemática del derecho de acceso a la información. Galmés dificulta nuestro trabajo de fiscalización", ha afirmado.

Según los socialistas, sólo ante la amenaza de interposición de un recurso contencioso-administrativo, el equipo de gobierno insular ha empezado a remitir una "avalancha de respuestas parciales y en muchos de los casos inadecuadas".

Muchas de las contestaciones, han añadido, llegan con demoras de meses o años, algunas superando los 700 días, y en otros casos se han retrasado deliberadamente documentos que ya estaban preparados. El PSOE ha apuntado directamente al conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster.

Según los socialistas, esta práctica afecta especialmente a departamentos como Cultura, Movilidad y Bienestar Social, e incluye la retención de expedientes, el envío de respuestas que no responden a la pregunta formulada y la publicación incompleta o con retraso de datos en el Portal de Transparencia sobre gastos de viajes y publicidad.

En muchos de los casos, han indicado, las solicitudes de información incluyen el acceso a la totalidad de expedientes administrativos que suman miles de páginas, a pesar de que se ofrece un tiempo "muy limitado" para hacer la consulta.

"Es inadmisible que nos den sólo tres días para revisar más de cien expedientes. Esto no es facilitar el acceso a la información, es imponer trabas para que no podamos ejercer nuestro deber de control", ha dicho Cladera.

Los socialistas han reiterado que seguirán con su política de pedir información de todos los temas de gestión que sean de interés para la ciudadanía y para su fiscalización.

La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Sofía Alonso, ha concretado otros ejemplos de lo que ha considerado mala praxis en cuestiones de servicios sociales y ha puesto como ejemplo falta respuesta en temas "tan sensibles" como las listas de espera de residencias o la ocupación de plazas en centros de atención, datos el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha enviado "a cuentagotas". El PSOE ha señalado que tampoco se actualiza la información sobre los menores no acompañados acogidos.

Por otra parte, Alonso ha calificado de "surrealista" que en Cultura se haya dado acceso a un expediente por un tiempo limitado, después de que la respuesta haya llegado un año después y cuando la información ya no está disponible. En este punto, acusan a Fuster de retener esa información.

Según los socialistas , el departamento de Movilidad es otro de los más "incumplidores". Alonso ha destacado ejemplos de respuestas que se han demorado entre 15 y 21 meses.