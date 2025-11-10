El PSOE Menorca considera una "irresponsabilidad" la decisión del PP de seguir con las obras de Rafal Rubí

MENORCA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Consell de Menorca, Susana Mora, ha criticado este lunes que la decisión del equipo de gobierno de la institución insular, liderado por el 'popular' Adolfo Vilafranca, de continuar con las obras de Rafal Rubí "es una irresponsabilidad".

"Hacer una rotonda a doble nivel junto a las navetas de Rafal Rubí sería un grave error porque la obra provocaría un impacto irreparable sobre el yacimiento y su entorno", ha dicho.

Mora ha explicado que su formación ha presentado por vía de urgencia una propuesta de acuerdo para el próximo pleno del Consell Insular con el fin de exigir al equipo de gobierno que "asuma y respete" las recomendaciones formuladas por Icomos en su último informe técnico sobre el proyecto de reforma de la carretera Me-1 a la altura de Rafal Rubí.

En esta línea, ha recordado que en el momento de la inscripción de Menorca como Patrimonio Mundial, las obras de la rotonda a doble nivel estaban suspendidas, ya que el proyecto de 2014, solo parcialmente ejecutado, amenazaba la integridad del paisaje arqueológico que rodea las navetas. La decisión del Comité de Patrimonio Mundial ya incluía la recomendación de retirar el paso elevado parcialmente construido.

Mora ha señalado que, a pesar de todo, el gobierno del PP ha decidido continuar con el proyecto, con una versión ligeramente modificada pero basada en la misma estructura a doble nivel, amparándose en una nueva evaluación de impacto ambiental de noviembre de 2024.

En ese momento, el PSOE ya pidió detener el procedimiento de contratación hasta disponer de la revisión de Icomos, pero la petición fue rechazada, lo que obligó al partido a interponer un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que actualmente mantiene suspendido el proceso de licitación de manera cautelar.

"El Consell debe escuchar a la Unesco si no quiere poner en riesgo la declaración de Patrimonio Mundial, es necesario un proyecto nuevo que mejore la seguridad vial sin afectar las navetas ni el paisaje", ha manifestado.

Además, Mora ha criticado que "el proyecto que impulsa el PP no responde únicamente a criterios técnicos, sino que se mueve por intereses privados". "La reforma se adapta a actividades turísticas y de ocio que se quieren desarrollar en el entorno del yacimiento, y el trazado y los accesos parecen pensados para facilitar futuros proyectos en esos terrenos, no para mejorar la circulación", ha considerado.

De hecho, ha continuado la socialista, la revisión del PTI que el PP pretendía aprobar ya contemplaba convertir suelo rústico en equipamientos en esta zona.

En este contexto, la propuesta de acuerdo del PSOE busca que el Consell de Menorca asuma las recomendaciones de Icomos incluidas en el informe de octubre de 2025, aclare la posición actual de la Agencia Menorca Talayótica sobre el proyecto de reforma de la carretera Me-1 en Rafal Rubí y elabore un dossier comparativo de impacto patrimonial ante Icomos antes de tomar cualquier decisión irreversible.

Asimismo, piden suspender el procedimiento administrativo de contratación, actualmente suspendido por la medida cautelar adoptada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

"Todos queremos una carretera segura, pero la seguridad no puede ser la excusa para destruir lo que nos identifica", ha dicho, a la vez que ha reivindicado que "es posible mejorar la carretera respetando el medio ambiente, el paisaje y la historia"

En este sentido, ha sostenido que el PSOE no "permitirá" que "intereses políticos o privados pongan en peligro aquello que nos hace sentir orgullosos y que nos une como pueblo". "El PSOE seguirá trabajando con firmeza para proteger lo que nos define como menorquines y menorquinas", ha concluido Mora.