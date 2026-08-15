El PSOE Menorca critica la "falta de liderazgo" de Vilafranca en la gestión de los recursos hídricos

Archivo - El diputado del PSOE en el Congreso Pepe Mercadal durante una rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 15 Ago. (EUROPA PRESS) - El PSOE Menorca ha criticado la "falta de liderazgo" del presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, en la gestión de los recusos hídricos de la isla.

Para los socialistas, la institución insular tendría que coordinar y exigir la aplicación de las medidas que los municipios tienen previstas en sus planes de gestión sostenible del agua, "en lugar de dejar que cada ayuntamiento actúe por su cuenta".

En una nota de prensa, la formación ha criticado el "retraso" del Govern en la publicación de los datos de las reservas hídricas correspondientes a julio, subrayando que habitualmente se facilitan el día 10 del mes siguiente.

Cabe señalar que la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua ha dado a conocer este sábado los datos en una nota de prensa publicada poco después del comunicado de los socialistas.

"No entendemos que Vilafranca no esté exigiendo al Govern que publique unos datos que son fundamentales para saber en qué situación se encuentra Menorca", han subrayado.

En esta línea, han sostenido que para el presidente insular la situación hídrica "no es suficientemente preocupante mientras haya turistas en Menorca.

"No puede ser que se eviten medidas durante la temporada turística y que, cuando esta acabe, sean los residentes los que tengan que asumir las restricciones", han zanjado.