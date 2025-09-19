El PSOE no participará en actos institucionales de la Nit de l'Art y acusa al alcalde de censurar un acto por Palestina

Archivo - El portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

EL PSOE no acudirá a los actos institucionales de la Nit de l'Art y ha acusado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, de denegar a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma la realización de un acto en defensa de Palestina.

Los socialistas, según han señalado en un comunicado, entienden este acto como un "caso gravísimo de censura". El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma (ASP), Iago Negueruela, ha expresado que "Ayuso ha prohibido les banderas palestinas en Madrid y que el alcalde sigue sus pasos y hace lo mismo en Palma".

Como respuesta, los socialistas acudirán este sábado a las 20.30 horas a la plaza Chopin para dar apoyo a la causa palestina y no se presentarán en ningún acto organizado por las instituciones.

Desde el PSOE han recordado que el PP y Vox votaron, este jueves, en contra de una moción para defender los derechos y libertades de la prensa en Palestina.