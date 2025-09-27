El PSOE Palma celebra la Festa de la Rosa y reivindica la defensa de los derechos humanos y de los valores socialistas - PSOE PALMA

PALMA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma celebró este viernes la Festa de la Rosa, organizada por la agrupación Palma Eixample, y reivindicó la defensa de los derechos humanos y de los valores socialistas.

En una nota de prensa, el PSOE Palma ha informado que el parque Salvador Hedilla acogió este viernes tarde la Festa de la Rosa, organizada por la agrupación Palma Eixample, y donde participaron militantes, simpatizantes y vecinos.

Durante el encuentro, se entregó la Rosa de Plata, que reconoce a entidades, colectivos y personas que destacan por su trayectoria, sus valores, su compromiso social y la implantación en los barrios de 'Ciutat'. En esta ocasión, el reconocimiento se otorgó a Teresa Riera por su trayectoria, implicación y defensa de los valores socialistas. Más en concreto, por haber contribuido de forma ejemplar al fortalecimiento del PSOE, por su compromiso con la ciencia y por ser un referente socialista, además de por su defensa del feminismo y por abrir barreras en un mundo donde las mujeres tenían poca presencia.

RECHAZO A LOS DISCURSOS "RACISTAS" DE LOS ACTUALES GOBERNANTES

En el acto intervinieron el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma (ASP), Iago Negueruela; la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Amanda Fernández, y la vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez.

El genocidio en Gaza, las dificultades de acceso a la vivienda y los discursos "racistas" de los actuales gobernantes centraron las intervenciones de estos dirigentes socialistas, quienes coincidieron en alabar la figura de Teresa Riera.

"Los socialistas siempre estamos a pie de calle, a pesar de que algunos querrían que nos escondiéramos. Es lo que nos identifica, hacer política desde aquello que es más próximo, como bien ejemplifica Teresa Riera", afirmó durante el encuentro la vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez.

La vicesecretaria general del PSIB-PSOE denunció asimismo "el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza" y el "racismo" de los actuales gobernantes, "que quieren dividir la ciudadanía y decir qué inmigrantes son buenos y cuáles no". "Necesitamos que el gobierno se preocupe de los problemas de la ciudadanía, que limite los precios de alquiler y acepte la condonación de la deuda", afirmó Sánchez.

Para la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, "ante los discursos de odio, reivindicamos los valores socialistas de igualdad justicia social y solidaridad". "Mostramos nuestra solidaridad con el pueblo palestino mientras el PP no lo condena. Queremos una sociedad justa para todo el mundo, venga de donde venga", ha explicado la secretaria general de la FSM. "Hoy, quienes gobiernan se han olvidado de los barrios, de las listas de espera y de los precios desorbitados de los alquileres. Tenemos que crear ilusión, trabajar calle a calle y barrio a barrio para que el 2027 consigamos el cambio", ha concluido Fernández.

JUVENTUD Y DERECHO A LA VIVIENDA

Por su parte, el secretario general del Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha asegurado que "la vivienda es uno de los grandes problemas que sufre Palma y las Baleares" y, en este sentido, ha considerado que "se tiene que garantizar que todo el mundo tenga derecho a vivir en Palma, en su ciudad, que puedan desarrollar su proyecto de vida". Sobre todo, ha precisado, los jóvenes, "generarles ilusión y reivindicar el ascensor social que es la educación".

"Teresa Riera es un gran ejemplo, lo hacemos nuestro para presentar propuestas y alternativas; ante el ruido, contestar de forma educada con proyectos", ha dicho Negueruela, quien ha defendido "el humanismo en nuestras costas y los derechos humanos". "El gobierno municipal, insular y autonómico son puro racismo", ha lamentado el secretario general de la ASP y, ante esto, ha pedido "levantar la voz y acoger inmigrantes por respeto y dignidad".

En la misma línea, la secretaria general de Palma Eixample denunció "el genocidio en Gaza" y puso en valor de celebrar la Festa de la Rosa en Son Oliva, "una forma de reafirmar que el partido está presente a los barrios de Palma".

Finalmente, Teresa Riera agradeció el reconocimiento recibido, que consideró "un inmenso honor" que la "llena de gratitud" y la "hace muy feliz". "El feminismo es una manera de entender el mundo y de hacer política, de construir espacios seguros libres e igualitarios para todo el mundo", manifestó. Además, concluyó, "creo firmemente en el respeto de los derechos humanos, por eso condeno enérgicamente el genocidio que se produce en Gaza, no podemos permanecer en silencio ante el exterminio de la población civil. Me niego a aceptar que el mundo dé la espalda a un pueblo que sufre tanto".