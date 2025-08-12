El PSOE Palma critica la "deriva ideológica" del PP y "su aceptación de los discursos de odio de Vox"

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma ha criticado la "deriva ideológica" del PP y "su aceptación de los discursos de odio de Vox", tras el rechazo a la proposición socialista debatida en el último pleno, para reafirmar que Palma es una ciudad respetuosa con los derechos humanos y comprometida contra el racismo y la xenofobia, y ante la preocupación por la propuesta que Vox ha presentado en el Parlament para vetar las fiestas islámicas y que pretende trasladar al Ayuntamiento.

En una nota de prensa, el PSOE Palma ha mostrado su rechazo a la "deriva ideológica" en la cual "está inmerso el PP" y "su aceptación de los discursos de odio de Vox". El rechazo a la proposición socialista debatida en el último Pleno, en la que se quería reafirmar que Palma es una ciudad respetuosa con los derechos humanos y firmemente comprometida contra el racismo y la xenofobia, es una muestra "del preocupante acercamiento ideológico del PP a Vox", en palabras del regidor Daniel Oliveira.

"Estos discursos de odio no son anecdóticos ni inocentes, generan violencia, como pudo verse en Torre Pacheco. Actos de esta naturaleza no pueden ser ignorados ni relativizados porque suponen una amenaza directa a la convivencia y a los valores democráticos", según Oliveira. El regidor socialista se ha mostrado alarmado por el rechazo del PP y Vox a "condenar con rotundidad cualquier manifestación de violencia o actitud racista o discriminatoria".

Además, para el socialista preocupa, de forma especial, la propuesta que Vox ha presentado en el Parlament para vetar las fiestas islámicas y que pretende trasladar al Ayuntamiento. "Si la iniciativa sale adelante, estaremos ante un hecho gravísimo para nuestra ciudad, una ciudad en la que conviven más de 170 nacionalidades y que se ha caracterizado, hasta ahora, por ser una ciudad de acogida y solidaria". Oliveira ha recordado que Cort cede a la comunidad musulmana el campo de fútbol del Germans Escales para que celebren la Fiesta del Cordero, que Vox quiere prohibir.

"El Partido Socialista estará atento, no compartimos esta deriva ideológica que ha adoptado el PP y que supone hacer suyas propuestas radicales que buscan romper con la convivencia", ha dicho Oliveira. El regidor ha recordado que "las instituciones públicas y los partidos políticos no tienen que normalizar los discursos de odio, sino todo lo contrario, tienen que promover la convivencia, la igualdad y los derechos humanos, tienen que actuar con responsabilidad".