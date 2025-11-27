El PSOE de Palma denuncia que el promotor del mercadillo navideño de Sa Feixina gestiona más de la mitad de los puestos

Cientos de personas durante el encendido de las luces de Navidad, por primera vez en La Plaza de España, a 22 de noviembre de 2025, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha denunciado públicamente que el promotor del mercadillo navideño del parque de Sa Feixina, un empresario de origen austriaco, gestionará 42 de las cerca de 60 casetas que se han instalado.

Así lo ha señalado en el pleno del Ayuntamiento de Palma de este jueves la regidora socialista Angélica Pastor durante su defensa de una moción sobre este tema, que ha sido tumbada con los votos del PP y Vox.

Pastor ha lamentado que todavía haya varias "incógnitas" acerca de si el mercadillo contará con los permisos correspondientes, si dispondrá de un plan de seguridad o cómo se han adjudicado sus puestos para evitar caer en una "competencia desleal "con los comerciantes que tradicionalmente montan sus casetas en las fechas navideñas.

De los cerca de 60 puestos que tendrá el mercado de Sa Feixina, impulsado por las patronales Pimeco y Afedeco, la socialista ha asegurado que 42 estarán gestionados por el empresario austriaco.

Una de las casetas, ha puesto como ejemplo, la ocupará un bar de Palma del que él es propietario. Mientras, ha criticado, hay al menos cuatro familias que no han encontrado sitio en el mercadillo del parque de Ses Estacions y a las que se les ha propuesto irse hasta Sa Riera.

Pastor ha criticado que la iniciativa no apuesta por el producto y el comercio local sino que esté enfocado en costumbres estrangeras. "Todos tomando vino caliente, algún frankfurt... creo que se le ha ido de las manos, señor alcalde", ha zanjado.

En esa idea ha ahondado también la regidora de MÉS per Palma Kika Coll, quien ha lamentado que el mercadillo esté basado "en modelos americanos y europeos" y no en las señas de identidad de Mallorca.

También ha considerado que la instalación en Sa Feixina es un "uso y abuso del espacio público", algo que ha coincidido en señalar la regidora de Podemos, Lucía Muñoz.

Por su parte, la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos del Ayuntamiento, Lupe Ferrer, ha defendido que la iniciativa busca "apoyar a quienes sostienen la vida económica y social, los pequeños y medianos comercios, que atraviesan momentos difíciles".

También ha sostenido que está impulsada por las dos citadas patronales, por lo que representa la voluntad de miles de comerciantes y autónomos.

Ferrer, además, ha asegurado que el mercadillo se ha tramitado de acuerdo con "todos los requisitos legales" y cumple con "todas las exigencias normativas".

También ha negado que vaya a haber un ruido excesivo, alegando que el Consistorio ha puesto medidas para que así sea, y que no supone una "privatización del parque".