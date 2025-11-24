PSOE Palma dice que el mercadillo de Navidad de Sa Feixina "supone una competencia desleal" a la Fira "de toda la vida"

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha mostrado este lunes su preocupación por cómo se está organizando el mercadillo de Navidad de Feixina y ha considerado que éste representa una "competencia desleal" a la feria "de toda la vida".

En un comunicado, los socialistas han anunciado que presentarán una moción en el pleno de noviembre para que se rectifique antes de la inauguración del mercado y se escuche a los vecinos. Según el partido, lo que tendría que ser una actividad cultural y comercial de encuentro ciudadano se ha convertido en "un ejemplo más de improvisación, opacidad y desprecio hacia los vecinos, feriantes y artesanos locales".

Según la regidora socialista Angélica Pastor, el Ayuntamiento de Palma especula con el suelo público y pretende desplazar a los artesanos y feriantes que llevan muchos años trabajando en Navidad en Palma.

"Los socialistas defendemos un modelo de mercado de Navidad transparente, participativo y arraigado en nuestra ciudad, que impulse el producto local y artesanal, que fomente la sostenibilidad y respete el derecho al descanso y a la convivencia vecinal. No se trata de oponerse a la celebración de ferias o mercados, sino de hacer las cosas bien, con planificación, transparencia y respeto por Palma y por su gente", ha añadido.

En concreto, la moción insta al equipo de gobierno a garantizar la participación y presencia prioritaria de artesanos, productores locales y feriantes tradicionales en el mercado de Navidad de Sa Feixina, como elemento esencial de la identidad, economía y cultura local.

Además, busca asegurar la máxima transparencia en la organización y adjudicación del mercado, mediante un procedimiento público con criterios objetivos, "evitando cualquier forma de favoritismo o adjudicación discrecional, y que se adopten medidas de planificación, control y ordenación" que eviten molestias a los vecinos.

Por último, rechaza cualquier forma de explotación comercial o especulación sobre el suelo público y pide que se establezca un proceso de diálogo con las asociaciones vecinales, de comerciantes, de artesanos y de feriantes, tanto para esta edición, como para las próximas, de forma que "Sa Feixina continúe siendo un espacio público de convivencia, actividad económica equilibrada y vida ciudadana".