El PSOE de Palma pide que no se permita el aumento en densidad en Cas Pastors, Cas Fontet y Son Ximelis

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE pedirá en el pleno del Ayuntamiento de Palma que no se permita el aumento en densidad previsto en los urbanizables de Cas Pastors, Cas Fontet y Son Ximelis y que tampoco permita las áreas de transición que hay en Son Roca.

Si se desarrollan los urbanizables y las áreas de transición en rústico, ha indicado la formación socialista, la población de los barrios de Son Ximelis, Son Anglada, Son Roca y La Vileta pasará de los 11.000 a los 46.000 habitantes, es decir, triplicaría la gente que vive con 35.000 personas más.

Para el regidor socialista Pepe Martínez, "el alcalde promotor sigue con su campaña de hacer de los millonarios, multimillonarios, y de acabar con todos aquellos soñadores que piensan que un día tendrán una casa para que no puedan ni comprársela en sus sueños".

Los socialistas han denunciado que la "desmesurada de densidad de los tres urbanizables previstos y la desaparición del suelo rústico", se ha hecho sin ningún estudio que avale que a la zona se puede crecer tanto.

"No se prevén más servicios públicos, no se ha analizado si habrá agua para todo el mundo y no se ha hecho ningún estudio de movilidad por saber si los barrios pueden asumir los 30.000 coches más que circularán", ha afirmado el edil.

El edil del PSOE ha acusado a Jaime Martínez de "vender Palma al por mayor" en un "nuevo capítulo de sus propuestas en las que las soluciones que ponen en el mercado acaban siendo problemas para la ciudadanía".