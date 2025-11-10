El PSOE Palma presenta 100 enmiendas parciales y una a la totalidad a los presupuestos de Cort para 2026

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma ha presentado 100 enmiendas parciales y una a la totalidad a los presupuestos del Ayuntamiento de Palma para 2026.

En nota de prensa, el PSOE Palma ha defendido que el motivo por el que han enmendado los presupuestos presentados por el gobierno municipal para 2026 es que, para los socialistas, las cuentas para el próximo año "no afrontan los problemas más graves de la ciudad", ya que "se olvidan de la vivienda, los servicios públicos, la limpieza, la movilidad y la emergencia climática".

Al respecto, el portavoz socialista en Cort, Xisco Ducrós, ha criticado que "los presupuestos" del consistorio palmesano para 2026 "se construyen sobre anuncios, macroproyectos y promesas que no tienen ninguna garantía de materialización".

Ducrós ha afirmado en esta línea que "el alcalde y el Partido Popular vuelven a cometer los mismos errores en los presupuestos para el 2026, venden humo mientras Palma empeora".

"Pintan una ciudad que no existe, no afrontan la vivienda ni mejoran la limpieza ni la movilidad ni refuerzan los servicios públicos", ha explicado el portavoz socialista en el Ayuntamiento, quien asimismo ha recalcado que, "mientras recortan lo esencial, anuncian macro-ocurrencias sin proyecto y sin calendario".

Además, ha añadido Ducrós, "para empeorarlo todavía más, incrementan la deuda en más de 70 millones sin garantizar ningún retorno para los barrios", en palabras del portavoz.

VIVIENDA, "EL PROBLEMA CENTRAL DE PALMA"

Para los socialistas, la vivienda es "el problema central de Palma" y, por tanto, "tendría que ser el primer eje de cualquier presupuesto responsable". "La ciudad sufre una emergencia habitacional sin precedentes: familias que solo pueden acceder a una habitación compartida, alquileres disparados y una oferta casi inexistente de vivienda asequible", han apuntado, quejándose de que "a pesar de este contexto, el presupuesto del 2026 no presenta ninguna medida ambiciosa ni estructural" en este sentido. "No se aplica la limitación de los precios de los alquileres ni se compra viviendas para alquiler asequible ni se movilizan viviendas vacías ni se construye vivienda protegida", han denunciado desde el PSOE Palma.

En cuanto a la limpieza, "a pesar de que los barrios reclaman actuaciones inmediatas, el presupuesto reduce recursos destinados a la limpieza y al mantenimiento de centros escolares", han continuado censurado los socialistas. Las cuentas municipales para 2026 "tampoco incorporan medidas para hacer frente a la crisis climática ni para mejorar la movilidad de 'Ciutat', a la vez que se minimizan o desaparecen las políticas de igualdad, diversidad, memoria democrática y defensa del catalán", han reprochado. "Este retroceso es incompatible con un ayuntamiento que quiere representar toda la ciudadanía", ha dicho Ducrós.

"Se necesita destinar todo este dinero que no se podrá emplear el año que viene a mejorar la limpieza de la ciudad, a mejorar los barrios, los parques y las zonas infantiles; a ampliar la red ciclista y de peatones; a renovar la flota de la EMT y comprar más bicis y estaciones para Bicipalma; a combatir la emergencia climática de forma efectiva e impulsar los derechos de la ciudadanía. Y, sobre todo, se necesita un impulso importantísimo de las políticas de vivienda, que hoy son inexistentes y que, en 2026, y según los Presupuestos presentados, seguirán siendo inexistentes", ha resumido el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento.

Para Ducrós, "estos presupuestos no reflejan la Palma que los vecinos merecen, por eso se han presentado un centenar de enmiendas. Se necesita realismo, inversión útil enfocada en un modelo de ciudad que responda a las necesidades de la mayoría", ha incicido Ducrós.