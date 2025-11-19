El PSOE de Palma propone recuperar el recargo IBI a viviendas vacías y frenar la cesión de suelo a promotores privados

El portavoz del PSOE de Palma, Francisco Ducrós, en una rueda de prensa. - PSOE DE PALMA

PALMA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha propuesto recuperar el recargo del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) a las viviendas vacías para destinarlo a la recaptación de viviendas asequibles y frenar la cesión de suelo público a promotores privados.

Son dos de las seis medidas que los socialistas han incluido en una moción que defenderán en el pleno municipal correspondiente al mes de noviembre, según ha informado el partido en un comunicado.

Entre ellas también destacan la suspensión de cualquier proyecto de derecho de superficie que garantice un control efectivo del precio del alquiler y que se limiten los precios del alquiler con la declaración de Palma como zona tensionada.

Además, los socialistas han planteado que se incrementen las inversiones municipales en vivienda pública con la reasignación de recursos de proyectos no prioritarios como por ejemplo el recinto ferial o el edificio de GESA, que los ingresos derivados de sanciones por alquiler turístico ilegal a vivienda asequible y que se constituya el Observatorio Municipal de la Vivienda.

Estas medidas, ha explicado el portavoz del PSOE de Palma, Francisco Ducrós, buscan hacer frente a la "inacción" del alcalde, Jaime Martínez, a la hora de plantear un modelo de ciudad basado "en el derecho a la vivienda, la planificación pública y la protección del suelo".

"En Palma sufrimos un gravísimo problema con los precios de la vivienda y el alcalde y el PP siguen mirando hacia otro lado, como vemos en los presupuestos de 2026. Es una absoluta irresponsabilidad que demuestra que el alcalde continúa tratando la vivienda como un negocio para unos cuantos y no como un derecho para las familias", ha señalado.