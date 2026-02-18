El PSOE propone transformar la avenida Adolfo Suárez con más espacios verdes y menos carriles para los vehículos

Propuesta del PSOE para transformar la avenida Adolfo Suárez - PSOE

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE propone trasformar la avenida Adolfo Suárez para conectarla con la ciudad, con medidas como aumentar los espacios para los peatones y las zonas verdes, mejorar el carril bici y reducir el número de carriles para los vehículos.

Según han presentado este miércoles los socialistas, se trata de una iniciativa que llevarán al próximo pleno y que reclama al Consell de Mallorca y a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) la cesión a Cort de la titularidad y la gestión de la mencionada avenida.

El portavoz del PSOE Palma, Xisco Ducrós, ha subrayado que el objetivo es "recuperar el espacio" que, a su entender, ahora es "hostil" a la ciudadanía, "ajeno" a la vida de la ciudad y un lugar de paso. "Queremos que sea un espacio para quedarse y reconectar la ciudad con los vecinos", ha señalado.

Para la formación, la avenida Adolfo Suárez se ha convertido en una frontera física que dificulta la conexión de los barrios con el mar. Además, han sostenido, la elevada velocidad y el volumen de vehículos han convertido esta avenida en una zona con una alta siniestralidad.

Así, la propuesta reclama la titularidad y gestión de la avenida para después aplicar políticas integrales urbanas en este espacio que, a su juicio, se trata como una carretera insular.

"El alcalde, Jaime Martínez, solo plantea ocurrencias como por ejemplo invertir 120 millones de euros para Gesa o hacer un recinto ferial que nadie pide", ha criticado Ducrós.

En concreto, los socialistas plantean eliminar la barrera que a su criterio supone esta vía para conectar los barrios con el mar, ampliar los espacios para los peatones y que el paseo marítimo sea continuo y accesible en este tramo.

Igualmente, reclaman incrementar las zonas verdes y la vegetación autóctona, sobre todo en la zona de la playa de Can Pere Antoni. En esta zona plantean crear un pequeño sistema de dunas litorales que actúe como barrera natural y espacio verde entre la carretera y la zona de baño.

También proponen reducir el número de carriles para los vehículos privados y la velocidad máxima permitida, así como priorizar el transporte público y ampliar y mejorar el carril bici.

Finalmente, los socialistas instarán en su iniciativa al equipo de gobierno a redactar y presentar el proyecto integral de rehumanización de la avenida Adolfo Suárez.