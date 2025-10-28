PSOE Sant Antoni denuncia que el Ayuntamiento no presenta sus datos a la Sindicatura de Cuentas

IBIZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en Sant Antoni ha denunciado públicamente que el Ayuntamiento no ha presentado ante la Sindicatura de Cuentas los datos relativos a los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024.

En un comunicado, los socialistas han explicado que la rendición de la Cuenta General es un deber recogido en los artículos 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Debe formularse y aprobarse cada año y remitirse a la Sindicatura antes del 15 de octubre del ejercicio siguiente.

"No rendir las cuentas no es un simple trámite administrativo: es ocultar la realidad económica del municipio e intentar evitar el control público de la gestión", ha señalado el portavoz grupo municipal socialista, Antonio Lorenzo, quien ha insistido en que la transparencia que el alcalde, Marcos Serra, proclama siempre "contrasta frontalmente con la opacidad que caracteriza su gestión.

Aparte de lo que recoge el Informe de la Sindicatura sobre el incumplimiento de la rendición de cuentas, el PSOE ha asegurado que el Ayuntamiento de Sant Antoni deja sin ejecutar cada año un porcentaje elevado del presupuesto municipal, lo que supone millones de euros que no se transforman en servicios, inversiones ni mejoras para los vecinos.

"El dinero de la ciudadanía de Sant Antoni no puede dormir en los cajones del Ayuntamiento, debe transformarse en obras, servicios y oportunidades", ha dicho, agregnado que "cuatro años sin hacerlo y millones de euros sin ejecutar es la peor combinación posible: opacidad y mala gestión del actual equipo de gobierno capitaneado por Marcos Serra".