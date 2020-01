El PSOE sería la fuerza más votada en Baleares si hubiera unas nuevas elecciones generales, según el CIS

Actualizado 30/01/2020 15:09:55 CET

El segundo partido más votado sería Unidas Podemos y el tercero, el PP

PALMA DE MALLORCA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB sería la fuerza más votada en Baleares si se celebrasen de nuevo unas elecciones generales, con un 25,8% de intención de voto, según el avance del 'Barómetro de enero 2020' del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difundido este jueves, tras la investidura de Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

Tras el partido de Pedro Sánchez, a nivel estatal, y de Francina Armengol, a nivel balear, la segunda fuerza más votada sería Unidas Podemos, con el 10,6% de los votos; luego el PP, con el 9,1%. Vox y Ciudadanos coparían el 3% de los votos cada uno.

Asimismo, el 6,1% votaría a otros partidos y otro 6,1% votaría en blanco. El 18,2% no votaría, el 13,6% no lo sabe todavía y un 4,5% no ha contestado a esta pregunta del barómetro. Además, el 15,2% de los baleares encuestados no iría a votar y el 48,5%, sí iría.

El 22,7% califica la actuación de Pedro Sánchez con un resultado de muy mal (1) y solo el 1,5% le da un muy bien (10). El resultado que más se repite es el cinco, con el 15,2%. De media, Sánchez obtiene un 4,6 de nota.

A Pablo Casado, el 36,4% le pone un uno y nadie le da un 10. El 16,7% le pone un cinco. Tiene una nota media de 3,2. A Santiago Abascal, por su lado, el 59,1% le dan un 'muy mal' y el 3% le pone un 'muy bien'. El 6,1% le califica con un cinco. Su nota media es de 2,4. A Pablo Iglesias, el 34,8% le pone la peor calificación de todas y el 4,5% la mejor. Tiene una nota media de 3,6.

Por su lado, Alberto Garzón tiene una nota media de 3,6, Irene Arrimadas, una nota media de 3,1 e Íñigo Errejón, una nota media de 3,1.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el barómetro mantiene al PSOE en cabeza, con una estimación de voto del 30,4%, dos puntos más que el mes anterior, lo que le hace ampliar a 10 puntos su ventaja respecto al PP, que figura como segundo con un apoyo del 19,9%.

La tercera plaza, según el centro público que preside José Félix Tezanos, es ahora para Unidas Podemos, que sube hasta el 13,8% y supera Vox, al que se pronostica una caída hasta el 13,4%.

Se trata de la primera encuesta del CIS con intención de voto desde la investidura de Pedro Sánchez y la formación del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Las entrevistas, alrededor de 3.000 --66 en Baleares--, se realizaron entre el 2 y 13 de enero, coincidiendo con el debate de investidura y cuando se daban a conocer los ministros, que tomaron posesión el 13.

En esos días Cataluña también era protagonista de la actualidad ya que el día 4 la Junta Electoral Central decidió la retirada del escaño a Quim Torra tras su condena, el día 6 los fugados Carles Puigdemont y Toni Comín lograron ser eurodiputados, y el día 9 se confirmó la inhabilitación de Oriol Junqueras como eurodiputado.

UNO DE CADA CUATRO YA ANUNCIA QUE VOTARÁ AL PSOE

Si volvieran a repetirse las elecciones, un 23,7% de los encuestados ya anticipa que votaría el PSOE, frente a un 13,6% que se decanta por el PP, un 10,4% que menciona Unidas Podemos y sus confluencias y un 56,4% que anuncia su apoyo a Vox. Eso sí, hay un 16% que no se pronuncia y otro 13% que se abstendría.

La estimación de voto del CIS lleva a la conclusión de que el PSOE cuenta con un respaldo electoral del 30,4%, 2,4 puntos más que en las generales del 10 de noviembre.

Eso hace que se amplíe a 10,5 puntos su ventaja sobre el PP, al que calcula un respaldo del 19,9%, un poco por debajo del 20,82% que cosechó el 10N.

La tercera plaza es para Unidas Podemos y sus confluencias, que según el CIS suman ahora el 13,8%, un punto más que su resultado electoral, mientras que Vox baja del 15,09% de las generales al 13,4% que se le calcula en el barómetro de enero. Y Ciudadanos, por su parte, se queda en el 6,5%, casi tres décimas peor que en las generales pero casi un punto más de lo que le pronosticaba la encuesta de diciembre.

Por bloques, la conclusión es que la suma de las izquierdas de ámbito estatal (PSOE, Unidas Podemos y Más País) alcanza ahora el 46%, mientras que el PP, Vox y Ciudadanos se quedan en el 39,8%. Se trata, por tanto, de una ventaja de 6,2 puntos, cuando en las generales de noviembre el resultado fue el contrario: 42,7% para el centro y la derecha frente al 42,2% de las izquierdas.

En el resto de partidos, sólo hay cambios en Cataluña: ERC pasa del 3,61% del 10N al 3,9% de la encuesta y Junts baja del 2,19% al 1,4%, mientras la CUP sigue en el 1%. Por su parte, el PNV se mantiene en el 1,6% y a Bildu se le atribuye un 1,3%.

SÁNCHEZ, EL MÁS VALORADO, PERO LEJOS DEL APROBADO

En cuanto a los líderes de los partidos, todos siguen muy lejos del aprobado. El socialista Pedro Sánchez repite en cabeza con una nota de 4,2 puntos y detrás de él figuran sus socios de Gobierno de Podemos, Pablo Iglesias, y de IU, Alberto Garzón, con 3,5 puntos cada uno. Después figuran Pablo Casado (PP), Inés Arrimadas (Ciudadanos) e Íñigo Errejón (Más País) con 3,3, y cierra Santiago Abascal, presidente de Vox, con 2,6.

Pedro Sánchez sigue siendo el preferido para presidir el Gobierno, al ser citado por casi el 30% de los encuestados, e inspira mucha o bastante confianza al 25,9% de los entrevistados, pero también hay un 71,1% que desconfía de él. Las cifras de Pablo Casado son peores: sólo un 13% le desea como presidente, genera confianza en el 15,2% y provoca desconfianza en el 81,5%.

La encuesta no recoge aún valoración de los miembros del Gobierno de coalición, pero sí pregunta por la labor del Ejecutivo socialista que ha testado en funciones durante meses: un 16% considera buena o muy buena su labor, frente a un 39,7% que la descalifica.