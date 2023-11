PSOE y Sumar recurrirán este miércoles en el TC la supresión del requisito de catalán en la sanidad balear

PALMA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Diputados de los grupos parlamentarios de PSOE y Sumar en el Congreso presentarán este miércoles un recurso de inconstitucionalidad, promovido por la Obra Cultural Balear (OCB), contra el decreto del Govern de Marga Prohens que elimina el requisito del catalán en sanidad.

El recurso será presentado por 50 diputados de ambos grupos parlamentarios. La OCB ha convocado a los medios ante la sede del Constitucional en Madrid, en un acto en el que intervendrán Antoni Llabrés en nombre de la junta directiva de la entidad, y los portavoces parlamentarios de PSIB y MÉS en el Parlament balear, Iago Negueruela y Lluís Apesteguia.

En esa convocatoria, a las 13.00 horas, explicarán en detalle los motivos jurídicos en los que se fundamenta el recurso. La OCB ya adelantó en su día que no encuentran suficientemente justificada la utilización de la figura del decreto ley ya que se afecta directamente al del derecho de opción lingüística del 'Estatut'.

En el acto de este miércoles también estarán presentes el diputado de Sumar por Baleares, Vicenç Vidal (MÉS) y la diputada socialista de Ibiza Milena Herrera, así como el secretario de organización del PSIB, Cosme Bonet, y la diputada de MÉS del Parlament balear Maria Ramon.

La supresión del requisito de catalán en el acceso a la sanidad pública era uno de los puntos del acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre PP y Vox en Baleares. Iba incluida dentro de un plan de medidas urgentes para captar y fidelizar profesionales sanitarios en la Comunidad, y fue una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno entrante.

Con esto, el catalán vuelve a considerarse un mérito, revocando los cambios normativos que introdujo el Ejecutivo de Francina Armengol. A finales de septiembre el Parlament validó el decreto que recogía esta medida con los votos en contra de PSIB, MÉS y Unidas Podemos.

Este mismo martes el pleno ha aprobado una moción de Vox que solicita garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la toda la función pública, y no sólo en sanidad. El diputado de Sa Unió (coalición participada por el PP en Formentera) se ha desmarcado absteniéndose.

Con todo, el portavoz del Govern, Antoni Costa, indicaba hace unos días que no está previsto extender la medida a toda la función pública a corto plazo, y aseguraba que el acuerdo no implica la eliminación total del requisito de catalán en el conjunto de la función pública: "No lo dice en ninguna parte".