Puertos de Baleares tramita 20.246 expedientes sancionadores en 2018, lo que supone una recaudación de 337.222 euros

Publicado 29/12/2018 17:49:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ports de Baleares (Ports IB) ha tramitado durante 2018 un total de 20.246 expedientes sancionadores, ocho veces más que en el mandato de 2015, lo que supone una recaudación total de 337.222 euros, según ha informado la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad en un comunicado.

Ports IB ha explicado que al inicio de este mandato la captación de tramitar expedientes sancionadores era muy reducida. Así lo demuestra el hecho de que en 2015, el primer año, cerró el año con 2.331 expedientes tramitados, que supusieron una recaudación total de 113.250,15 euros.

El director general de Puertos y Aeropuertos, Xavier Ramis, ha explicado que "cada año se dejaban de recaudar unos 100.000 euros por no tramitar a tiempo los expedientes sancionadores". En este sentido, cabe recordar que el expediente sancionador no se tramita en un año de plazo, puesto que este prescribe y, por lo tanto, no se puede cobrar la sanción.

Así, en el año 2016 se decidió poner más medios para tramitar estos expedientes y optimizar el funcionamiento del departamento.

Por una parte, se incorporaron dos personas para realizar las funciones administrativas y de gestión de los expediente reguladores. Por otra, se revisó el procedimiento de obtención de la información para completar los expedientes, de tal manera que ese trabajo que hasta entonces se hacía de forma manual pudiese automatizarse y ser ""mucho más ágil", han destacado desde la Conselleria.