PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una quincena de jóvenes con discapacidad intelectual desarrollarán competencias laborales en Baleares gracias al proyecto de coaching deportivo 'Entrenando Talento' impulsado por Inserta Empleo con la colaboración de Fundación Mallorca Integra y la financiación de la Unión Europea.

Según ha informado Inserta Empleo en una nota de prensa, esta iniciativa cuenta con la participación de la Fundación Real Mallorca encargada de impartir, junto con la Fundación Mallorca Integra, las sesiones deportivas que concluirán el trabajo diario realizado en las sesiones de coaching.

Profesionales de ambas organizaciones han desarrollado un contenido formativo que se impartirá por módulos y permitirá a los participantes desarrollar aspectos como la orientación al logro, el trabajo en equipo, la capacidad de relación, el desarrollo profesional, el autocontrol y la confianza, las competencias digitales y la inspiración al emprendimiento.

'Entrenando Talento' se llevará a cabo en el Casal del Rafal y en las instalaciones deportivas de Germans Escales, durará desde este viernes hasta el 5 de junio con sesiones semanales de 09.00 a las 14.00 horas todos los jueves, además de actividades extraordinarias y visitas que permitan completar y afianzar el contenido teórico trabajado.

El proyecto ha sido presentado en el polideportivo Germans Escales y han estado presentes la directora de Inserta Empleo en Baleares, Carolina Vera, con las directoras de la Fundación Mallorca Integra, Cati Miralles y Aurora Sampol, y el director del polideportivo, Hernan Velez, así como las profesionales que llevarán a cabo el proyecto.