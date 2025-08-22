RCD Mallorca - Celta de Vigo: refuerzos de la EMT para ir a Son Moix

Se reforzarán las líneas L8 y L33 para agilizar las entradas y salidas de los aficionados

Los usuarios de BiciPalma podrán estacionar en la zona delimitada como estación virtual

PALMA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma pondrá en marcha este sábado, 23 de agosto, un dispositivo especial de refuerzo de autobuses de la EMT con motivo del partido que disputarán el RCD Mallorca y el Celta de Vigo en el Estadi Mallorca Son Moix a las 17.00 horas.

Según ha explicado Cort en nota de prensa este viernes, el objetivo es "agilizar las entradas y salidas de los aficionados y favorecer el desplazamiento en transporte público", mediante el refuerzo de las líneas L8 y L33, que conectan el estadio con el centro de la ciudad y otros barrios de Palma.

En las horas previas al encuentro, la EMT reforzará la línea L8 (Sindicato-Estadi Mallorca Son Moix), que ya opera con una frecuencia media de 12 minutos en esa franja horaria.

Al término del partido, los usuarios podrán acceder directamente a los autobuses tanto de la L8 como de la L33, que estarán aparcados en la puerta del estadio, en el Camí dels Reis.

La L8 mantendrá su recorrido habitual hasta el área de intercambio de Sindicato, mientras que L33 facilitará el regreso a los barrios de Camp Redó y s'Escorxador, circulando por el corredor de General Riera hasta Son Fuster y pasando también por la Plaza de España, lo que permitirá enlazar con otras líneas.

Por otro lado, la SMAP ha recordado a los usuarios de Bicipalma que pueden utilizar la nueva estación virtual ubicada en las inmediaciones del Estadi Mallorca Son Moix, una opción que permitirá a los aficionados desplazarse al partido en bicicleta.