El RCD Mallorca escoge la 'pedra en sec' de Raixa para la foto oficial de la temporada 2026-2027. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El RCD Mallorca ha escogido la 'pedra en sec' en la finca de Raixa como escenario para la foto oficial de la temporada 2026-2027.

La finca pública, ubicada en el municipio de Bunyola, ha recibido a la plantilla y el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, y el director insular de Deportes, Toni Prats, han acompañado a los 28 jugadores de la plantilla y a su equipo técnico deportivo, encabezado por el CEO Corporativo del club bermellón, Alfonso Díaz.

La fotografía ha captado los detalles de los muros de piedra en seco que la finca pública del Consell tiene en sus inmediaciones, y sirve de fondo natural y patrimonial de la instantánea deportiva.

"Agradecemos la elección de Raixa por parte del club como base de su foto oficial. Una finca pública que es símbolo de patrimonio en la isla, como un espacio de inspiración e identidad compartida por los ciudadanos", ha indicado Bestard.

El conseller insular ha recordado que la 'possessió', adquirida por el Consell de Mallorca en 2002 y sus alrededores, son clave para entender Mallorca y las costumbres rurales, y muy especialmente, para comprender el valor y el potencial de uno de los paisajes culturales más singulares, la Serra de Tramuntana, catalogados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y Bien de Interés Cultural.

Este 2026 se ha celebrado el décimo aniversario de la Ruta Europea de los Jardines Históricos, sello en el que Raixa se encuentra incluido por la belleza de sus icónicos jardines.